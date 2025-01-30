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Мидтьюлланн – Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Мидтьюлланн – Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Мидтьюлланн" и "Фенербахче" подходят к очному противостоянию в Лиге Европы с разными задачами: датчане стремятся закрепить свои позиции в турнирной таблице, тогда как турецкая команда Жозе Моуринью вынуждена наверстывать упущенное после ничьей с "Лионом".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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Лига Европы. 8-й тур.

30 января 2025. Хернинг. "Арена Хернинг"

Главный судья: Луис Годиньо (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 7

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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