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Мидтьюлланн – Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Мидтьюлланн" и "Фенербахче" подходят к очному противостоянию в Лиге Европы с разными задачами: датчане стремятся закрепить свои позиции в турнирной таблице, тогда как турецкая команда Жозе Моуринью вынуждена наверстывать упущенное после ничьей с "Лионом".
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.
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Онлайн видеотрансляция - на Megogo Футбол 7.
Лига Европы. 8-й тур.
30 января 2025. Хернинг. "Арена Хернинг"
Главный судья: Луис Годиньо (Португалия)
Трансляция: Megogo Футбол 7
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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