Мидтьюлланн – Фенербахче. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Мидтьюлланн" и "Фенербахче" подходят к очному противостоянию в Лиге Европы с разными задачами: датчане стремятся закрепить свои позиции в турнирной таблице, тогда как турецкая команда Жозе Моуринью вынуждена наверстывать упущенное после ничьей с "Лионом".

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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Лига Европы. 8-й тур.

30 января 2025. Хернинг. "Арена Хернинг"

Главный судья: Луис Годиньо (Португалия)

Трансляция: Megogo Футбол 7

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