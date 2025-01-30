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Атлетик Бильбао - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Атлетик Бильбао - Виктория: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Атлетик Бильбао - Виктория. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 8-го тура Лиги Европы "Атлетик Бильбао" примет чешскую "Викторию". Баски находятся на третьей позиции и практически гарантировали себе место в главной восьмерке таблицы, а "Виктория" одиннадцатая и в случае победы теоретически может претендовать на место в восьмерке лучших.

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Поединок восьмого тура Лиги Европы сезона 2024/2025 "Атлетик" - "Виктория" состоится в четверг, 30 января 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-9.

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8-й тур Лиги Европы
Испания, Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"
Арбитр: Матей Юг (Словения)
"Атлетик" 22:00 "Виктория"

Трансляция матча
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Атлетик Бильбао - Виктория
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