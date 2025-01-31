Определились все участники плей-офф Лиги Европы

30 января завершился групповой этап второго по значимости клубного европейского турнира. Все матчи 8-го тура Лиги Европы были сыграны одновременно, поединки стартовали в 22:00 по киевскому времени.

После завершения группового раунда определились команды, которые теперь продолжат путь в финал ЛЕ через плей-офф.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Теперь коллективам предстоят двухматчевые противостояния, где каждый гол и каждое тактическое решение будут иметь огромное значение.

Команды, занявшие первые 8 мест и получившие прямую путевку в 1/8: "Лацио" (19 очков), "Атлетик" (19), "МЮ" (18), "Тоттенхэм" (17), "Айнтрахт" (16), "Лион" (15), "Олимпиакос" (15), "Рейнджерс" (14).

Команды, которые попали в стадию предварительного раунда плей-офф: "Буде-Глимт" (14), "Андерлехт" (14), "Стяуа" (14), "Аякс" (13), "Реал Сосьедад" (13), "Галатасарай" (13), "Рома" (12), "Виктория Пльзень" (12), "Ференцварош" (12), "Порту" (11), "АЗ Алкмар" (11), "Мидтьюланд" (11), "Рояль Унион Сент-Жиллуаз" (11), "ПАОК" (10), "Твенте" (10), "Фенербахче" (10).