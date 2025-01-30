ЛЕ. Твенте – Бешикташ 1:0. Минимальная победа и максимальный результат

Игра началась стремительно со стороны обеих команд. Игроки немного жестко вели себя в игровых моментах. Первые 10 минут сопровождались чередой фолов, из-за чего арбитру пришлось уже на 6 минуте наградить одного из игроков желтой карточкой и немного успокоить игру. На 17-й минуте "Твенте" имели неплохую возможность у ворот турок: Влап пробежал по левому флангу, сместился под правую ногу и пробил, однако не попал в створ ворот. Поединок продолжался напряженно – после 18 минут команды уже имели по одной желтой карточке.

''Твенте'' на 21-й минуте потерял еще одну невероятную попытку забить. Снова получилось пройти через левый фланг – Лтаеф направил мяч на дальнюю стойку, и Фольфсвинкел, подставив голову, пробил с отскоком от газона, но без гола. Первая половина тайма была однозначно за нидерландцами: больше владели мячом и сделали 6 ударов. ''Бешикташ'' на 29 минуте нанесли первый удар по воротам Уннершталля. Масуаку, обыграв двух соперников, вошел в штрафную, опасно пробил и попал в наружную сторону сетки ворот. Подопечные Йозефа Остинга выглядели более уверенными, чем игроки турецкой команды.

Опасность продолжала происходить с левого фланга атаки. ''Твенте'' прекрасно играли позиционно, а ''Бешикташ'' терпел и надеялся на неожиданную ошибку нидерландцев и быструю контратаку. Турки в концовке тайма активизировались и начали давить на оппонента. Как результат, заработали угловой, после которого вторую хорошую возможность забить уже не использовал Иммобиле, не попав головой в ближний угол. Уже в компенсированные минуты "Твенте" после удачного контрвыпада заработали штрафной удар, который использовать для голевого момента не удалось. Без забитых мячей в первом тайме, но с уверенным преимуществом нидерландцев.

Второй тайм начался с замены Чиро Иммобиле из-за повреждения и яростного перфоманса болельщиков: первые минуты Гролс Весте был задымлен после файер-шоу фанатов Твенте. Игра команд напоминала вторую половину первого тайма. Нидерландцы дальше атаковали, пытаясь размочить счет. И снова упустили возможность забить – отмечаться должен был Ротс, но не попал из выгодной позиции в створ. На 56-й минуте 'Бешикташ' спасла уже штанга. Подопечные Уле Гуннара Сульшера ответили контратаками и моментами после угловых.

Что для одной команды, что для другой удовлетворительным результатом могла быть только победа. ''Бешикташ'' в отличие от соперника мог в определенном случае надеяться на ничью, однако это бы вовсе не гарантировало выход дальше в плей-офф. Состояниме на 70-ю минуту матча при счете 0:0 оба коллектива находились ниже 24-й строчки в турнирной таблице. ''Твенте'' не сделал еще ни одной замены – Йозеф Остинг рассчитывал на стартовый состав. И как оказалось, не зря.

На 76-й минуте, воспользовавшись ошибкой игроков ''Бешикташа'', нидерландцы быстро разыграли атаку и вывели Ротса на ударную позицию в штрафной. Удар на этот раз пришелся в створ ворот и стал результативным. 1:0. Почти сразу после гола Йозеф Остинг произвел замены в этом матче, фактически перестроив команду на 5-4-1. Уле Гуннар Сульшер ответил своими заменами и направил команду к воротам Уннершталля. Турки заработали штрафной: Масуаку пробивал, однако с ударом справился голкипер. Арбитр компенсировал три минуты, и "Твенте" удалось удержать счет до финального свистка.

Минимальная победа нидерландцев вывела их в плей-офф Лиги Европы, а 'Бешикташ' неудачно отыграв поединок, участие в турнире продолжить уже в текущем сезоне не сможет.

Лига Европы, групповой этап, 8 тур

Стадион: Гролс Весте (Энсхед)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

''Твенте'' - ''Бешикташ'' 1:0

Голы: Ротс (76)

''Твенте": 4-2-3-1, Уннершталль – Ван Рой, Брюнс, Лагербильке, Салах-Эддине – Влап (ван Хоренбек, 87), Садилек – Ротс (Бесселинк, 90+2), Стейн (Хеле, 87) ), Лтаеф (Кейперс, 81) – ван Фольфсвинкел

''Бешикташ": 4-2-3-1, Гюнок – Масуаку, Топчу, Удуохай, Свенссон (Булут, 81) – аль-Моатасамбелла, Фернандеш – Мучи (Марио, 69), Силва (Учан, 60), Рашица ( Хекимоглу, 81) – Иммобиле (Киличсой, 46)

Предупреждения: Салах-Эддине (6) – Свенссон (18), Иммобиле (37), Рашица (54), Топчу (66)