ЛЕ. Брага – Лацио 1:0. Лацио без мотивации, Брага без ошибок

Все готово к старту одного из самых интересных матчей сегодняшнего вечера в Лиге Европы. "Брага" заряжена и готова отдать все силы, чтобы пройти дальше. "Лацио", не имея турнирной мотивации, ожидаемо вышел на поле в составе, разбавленном резервными игроками. Всё говорит о том, что нас ждёт качественный и результативный футбол.

С первых минут хозяева взяли мяч под контроль. Шаг за шагом они приближались к воротам соперника, и сразу стало ясно, что у команды есть установка на быстрый гол. Их настойчивость принесла плоды уже на 6-й минуте: после прострела с правого фланга от Гомеса Орта в касание отправил мяч в сетку.

Перейдя экватор первого тайма, можно подвести промежуточные итоги. "Брага" продолжала играть первым номером, усиливая давление на ворота "Лацио". Гости сумели заработать лишь один опасный штрафной, но он не изменил хода игры — за 25 минут они так и не нанесли ни одного удара в створ.

Ближе к концовке первой половины встречи особых изменений не произошло. После пропущенного гола "Лацио" перехватил инициативу и выровнял владение мячом. Показатели ожидаемых голов (xG) отражали происходящее на поле: гости создавали потенциально опасные моменты, но в створ так и не попали. За две добавленные минуты ничего не изменилось, и команды ушли на перерыв после свистка Брукса.

Второй тайм мало чем отличался от первого. "Брага" продолжала владеть мячом, но, честно говоря, это было всё, на что она оказалась способна после своего забитого гола. "Лацио" играл без особого рвения — даже в случае поражения команда всё равно оставалась на первом месте. Радовало, что соперники проявляли уважение друг к другу: грубости на поле практически не было, а первая жёлтая карточка в матче была показана игроку "Лацио" только на 69-й минуте.

Обычно команды, ведущие в счёте, стараются его удержать. Однако "Брагу" не устраивала минимальная победа (1:0), поэтому она продолжала наседать на ворота "Лацио". В свою очередь, гости пытались высоко встречать и активно прессинговать. Обе команды имели опасные моменты под конец встречи, но реализовать их не смогли. В итоге матч, который объективно должен был закончиться вничью, завершился минимальной победой "Браги".

Levantar e encarar o futuro com a mesma energia.#PorMais pic.twitter.com/AZwuBlliOF — SC Braga (@SCBragaOficial) January 30, 2025

Лига Европы, 8-й тур

Стадион: "Городской стадион" (Брага)

Главный судья: Брукс Дж. (Англия)

"Брага" — "Лацио" 1:0

Гол: Орта (6)

"Брага": 4-3-3: Горничек – Гомес, Оливьера, Ниакате, Чисумба – Фернандеш, Горби, Моутинью – Орта, Кьюзанни, Гарби.

"Лацио": Мандас – Марушич, Жиго, Романьоли, Пеллегрини – Гила, Деле-Баширу – Нослин, Педро, Чауна – Кастельянос.

Предупреждения: Гила (69)