Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Славия – Мальме 2:2. Зажгли во втором тайме
Все самое интересное произошло после перерыва
ФК "Славия"
Лига Европы, 8-й тур
Стадион: "Фортуна Арена" (Прага)
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)
"Славия" – "Мальме" 2:2
Голы: Хори (46), Шранц (76) – Али (69), Болин (71)
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Известно, сколько заработал Шахтер в текущем сезоне Лиги чемпионов
- Венгерские проделки в Турции. Спарринг Черноморца закончился скандалом из-за странной позиции соперника
- Магучих показала фото из отдыха в Андорре
- Экс-форвард Галатасарая – о Ярмоленко: Вы не в состоянии выключить из игры 35-36-летнего футболиста?
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000