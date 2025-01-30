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ЛЕ. Славия – Мальме 2:2. Зажгли во втором тайме

Лига Европы
Обновлено

Все самое интересное произошло после перерыва

ЛЕ. Славия – Мальме 2:2. Зажгли во втором тайме

ФК "Славия"

Денис Шабрат Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, 8-й тур

Стадион: "Фортуна Арена" (Прага)

Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды)

"Славия" – "Мальме" 2:2

Голы: Хори (46), Шранц (76) – Али (69), Болин (71)

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