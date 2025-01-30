Рейнджерс – Юнион Сент-Жиллуаз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Команды, которые обеспечили себе плей-офф. У них по 11 очков, но у бельгийского клуба хуже разница забитых-пропущенных.

Вариантов несколько: или одна из команд оторвётся и попытается пройти в восьмёрку лучших (что маловероятно), или они между собой распишут мировую.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.

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Лига Европы. 8-й тур.

30 января 2025. Глазго. "Айброкс"

Главный судья: Дамиан Сильвестжак (Польша)

Трансляция: Megogo Футбол 18

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