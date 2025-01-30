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Рейнджерс – Юнион Сент-Жиллуаз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Команды, которые обеспечили себе плей-офф. У них по 11 очков, но у бельгийского клуба хуже разница забитых-пропущенных.
Вариантов несколько: или одна из команд оторвётся и попытается пройти в восьмёрку лучших (что маловероятно), или они между собой распишут мировую.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 30 января.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 18
Лига Европы. 8-й тур.
30 января 2025. Глазго. "Айброкс"
Главный судья: Дамиан Сильвестжак (Польша)
Трансляция: Megogo Футбол 18
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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