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Верпаковскис: Интересно проверить силы РФШ на фоне Динамо

Лига Европы
Обновлено

Сегодня последний матч в ЛЕ для обеих команд

Верпаковскис: Интересно проверить силы РФШ на фоне Динамо

instagram.com/fk_rfs

Новина українською

Генеральный директор РФШ Марис Верпаковскис поделился ожиданиями от матча Лиги Европы c "Динамо", который состоится сегодня в 22:00.

– РФШ завершит выступление в ЛЕ игрой против "Динамо". Летом вы сказали, что хотели бы получить такой жребий. С какими эмоциями ждете игры в Гамбурге?

– Хотелось, чтобы попалось "Динамо", ностальгия по тем временам, многие знакомые остались, особенно в стафе и тренерском корпусе. Всех буду рад увидеть и пообщаться. Интересно проверить силы РФШ на фоне "Динамо", какой у нас будет вид. Жаль, что не можем сыграть в Киеве. Был бы снова рад вернуться. Очень тёплые эмоции в эти дни. С нетерпением жду этой игры

– За счет чего можно делать результат с лидером УПЛ?

– На этот вопрос лучше знает ответ тренерский штаб.

– "Динамо" в чемпионате одна команда и совсем другая в еврокубках. Следует ли брать сегодняшние реалии Украины за основу таких результатов или есть другие факторы, влияющие на результат?

– Я не знаю всех внутренних моментов. Что-то со стороны высказывать мнение будет неправильным, когда ты не находишься в этих условиях.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
30.01.2025 в 20:13
Та шо там провіряти,Динамо ніяке.Перемога латишів
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
30.01.2025 в 20:13
Та шо там провіряти,Динамо ніяке.Перемога латишів
Ответить
0
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