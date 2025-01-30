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Верпаковскис: Интересно проверить силы РФШ на фоне Динамо
Сегодня последний матч в ЛЕ для обеих команд
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Генеральный директор РФШ Марис Верпаковскис поделился ожиданиями от матча
– РФШ завершит выступление в ЛЕ игрой против "Динамо". Летом вы сказали, что хотели бы получить такой жребий. С какими эмоциями ждете игры в Гамбурге?
– Хотелось, чтобы попалось "Динамо", ностальгия по тем временам, многие знакомые остались, особенно в стафе и тренерском корпусе. Всех буду рад увидеть и пообщаться. Интересно проверить силы РФШ на фоне "Динамо", какой у нас будет вид. Жаль, что не можем сыграть в Киеве. Был бы снова рад вернуться. Очень тёплые эмоции в эти дни. С нетерпением жду этой игры
– За счет чего можно делать результат с лидером УПЛ?
– На этот вопрос лучше знает ответ тренерский штаб.
– "Динамо" в чемпионате одна команда и совсем другая в еврокубках. Следует ли брать сегодняшние реалии Украины за основу таких результатов или есть другие факторы, влияющие на результат?
– Я не знаю всех внутренних моментов. Что-то со стороны высказывать мнение будет неправильным, когда ты не находишься в этих условиях.
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