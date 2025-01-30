ЛЕ. Олимпиакос – Карабах 3:0. Дубль Эль-Кааби выводит греков в 1/8

В городе Пирей в рамках восьмого тура Лиги Европы встречались "Олимпиаком" и "Карабах". Это было противостояние команд с разных полюсов турнирной таблицы. "Олимпиакос" уже гарантировал себе участие в плей-офф, а "Карабах" даже теоретические шансы потерял перед последним туром.

"Олимпиакос" продолжает играть стабильно и радует собственных болельщиков пятиматчевой беспроигрышной серией. В Суперлиге Греции команда уверенно лидирует, а в предыдущем туре Лиги Европы греки минимально обыграли "Порту". "Карабах" переживает не самое лучшее время на европейской арене - третье с конца место в турнирной таблице. Единственную победу подопечные Гурбанова одержали над "Буде-Глимтом" - 2:1. В составе хозяев остался в запасе Роман Яремчук, а у гостей – Алексей Кащук.

С первых минут, совершенно неожиданно, гости больше играли первым номером. Команды обменялись ударами, но до голевых моментов дело не доходило. Было много борьбы в центре поля, но не хватало конструктива в заключительной трети. Слишком пассивно играли футболисты греческой команды, но также стоит отметить организацию игры "Карабаха".

Футболисты "Карабаха" больше владели мячом, но греки были эффективнее в атаке - четыре удара против одного по итогу половины первого тайма. Хозяевам поля не хватало последней передачи, чтобы довести атаки до логического завершения. На перерыв соперники ушли без голов.

В начале второй половины встречи должен был забивать Мартинш, но его удар в прыжке парировал голкипер гостей. Вот это уже было действительно опасно. Очень непросто было обороняться после перерыва футболистам "Карабаха". На 56-й минуте греки все же добились своего. Эль-Кааби в штрафной первым сыграл на добивании и отправил мяч под перекладину – 1:0. Очень быстро хозяева поля увеличили свое преимущество. После передачи Гарсии хладнокровно переиграл голкипера Эль-Кааби – 2:0. Дубль для нападающего "Олимпиакоса". Начало второго тайма морально надломило гостей. Следует также отметить футболистов греческой команды, которые существенно прибавили в активности. Точку в матче поставил Жулиан Бьянкон - 3:0.

В итоге, "Олимпиакос" проходит в 1/8 финала, а "Карабах" завершает свои выступления в Лиге Европы.

Лига Европы. Раунд лиги. Восьмой тур

"Олимпиакос" - "Карабах" 3:0

Голы: Эль-Кааби (56, 60), Бьянкон (89)

"Олимпиакос": Цолакис – Пирола, Кармо (Ортега, 69), Бьянкон, Коштинья – Гарсия (Музакитис, 69), Эссе, Мартинш, Костулас, Вейде (Шикинью, 69) – Эль-Кааби (Яремчук, 77)

"Карабах": Кохальски – Силва (Вешович, 81), Мустафазаде, Медина, Джафаркулиев (Курбанли, 72) – Роман, Янкович, Андраде (Кащук, 73), Бензия, Зубир (Адаи, 82) – Ахундзаде (Байрамов, 72)