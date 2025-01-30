Биловар, Михавко, Ярмоленко и Ванат - в старте Динамо на РФШ

Сегодня, 30 января, состоится заключительный тур группового раунда Лиги Европы , и в одном из матчей "Динамо" в условно домашнем матче в Германии примет латвийскую РФШ.

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

"Динамо": Нещерет, Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Пихаленок, Михайленко, Рубчинский, Ярмоленко, Кабаев, Ванат

Запасные: Суркис, Игнатенко, Дячук, Захарченко, Волошин, Саленко, Герреро, Брагару, Пономаренко

РФШ: Ондоа, Липушчек, Пренга, Нжие, Одишария, Панич, Мерхиев, Савальниекс, Икауниекс, Зеленков, Нджики

Запасные: Штейнбор, Вилков, Куадьо, Стуглис, Лемаич, Мареш, Силагадзе

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Динамо" - РФШ.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.