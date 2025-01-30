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Биловар, Михавко, Ярмоленко и Ванат - в старте Динамо на РФШ
Стартовые составы команд
fcdynamo.com
Сегодня, 30 января, состоится заключительный тур группового раунда
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
"Динамо": Нещерет, Тымчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Пихаленок, Михайленко, Рубчинский, Ярмоленко, Кабаев, Ванат
Запасные: Суркис, Игнатенко, Дячук, Захарченко, Волошин, Саленко, Герреро, Брагару, Пономаренко
РФШ: Ондоа, Липушчек, Пренга, Нжие, Одишария, Панич, Мерхиев, Савальниекс, Икауниекс, Зеленков, Нджики
Запасные: Штейнбор, Вилков, Куадьо, Стуглис, Лемаич, Мареш, Силагадзе
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Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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