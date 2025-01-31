Определились все команды, которые прошли в 1/8-ю финала Лиги Европы

30 января состоялись заключительные поединки группового этапа Лиги Европы, по результатам которых определились восемь команд, попавших в 1/8 финала.

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"Лацио" – 19 баллов "Атлетик Бильбао" - 19 баллов "Манчестер Юнайтед" – 18 баллов "Тоттенхэм" - 17 баллов "Айнтрахт Франкфурт" – 16 баллов "Лион" – 15 баллов "Олимпиакос" – 15 баллов "Рейнджерс" – 14 баллов

Эти команды уже обеспечили себе место в 1/8 финала и будут ждать своих соперников, которыми станут победители стыковых матчей.