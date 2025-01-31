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Определились все команды, которые прошли в 1/8-ю финала Лиги Европы

Лига Европы

Лучшая восьмерка

Определились все команды, которые прошли в 1/8-ю финала Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

30 января состоялись заключительные поединки группового этапа Лиги Европы, по результатам которых определились восемь команд, попавших в 1/8 финала.

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  1. "Лацио" – 19 баллов
  2. "Атлетик Бильбао" - 19 баллов
  3. "Манчестер Юнайтед" – 18 баллов
  4. "Тоттенхэм" - 17 баллов
  5. "Айнтрахт Франкфурт" – 16 баллов
  6. "Лион" – 15 баллов
  7. "Олимпиакос" – 15 баллов
  8. "Рейнджерс" – 14 баллов

Эти команды уже обеспечили себе место в 1/8 финала и будут ждать своих соперников, которыми станут победители стыковых матчей.

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Комментарии
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vlotko (Броди)
31.01.2025 в 00:29
Спостерігаємо провал футбольних аналітиків, які перед турнірами ЛЧ і ЛЄ запевняли, що для виходу у плей оф досить буде набрати 7-8 очок. В дійсності і 10-11 очок було замало, щоб пройти далі.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
31.01.2025 в 00:29
Спостерігаємо провал футбольних аналітиків, які перед турнірами ЛЧ і ЛЄ запевняли, що для виходу у плей оф досить буде набрати 7-8 очок. В дійсності і 10-11 очок було замало, щоб пройти далі.
Ответить
0
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