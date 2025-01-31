Лига Европы
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Определились все команды, которые прошли в 1/8-ю финала Лиги Европы
Лучшая восьмерка
Getty Images / Global Images Ukraine
30 января состоялись заключительные поединки группового этапа Лиги Европы, по результатам которых определились восемь команд, попавших в 1/8 финала.
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- "Лацио" – 19 баллов
- "Атлетик Бильбао" - 19 баллов
- "Манчестер Юнайтед" – 18 баллов
- "Тоттенхэм" - 17 баллов
- "Айнтрахт Франкфурт" – 16 баллов
- "Лион" – 15 баллов
- "Олимпиакос" – 15 баллов
- "Рейнджерс" – 14 баллов
Эти команды уже обеспечили себе место в 1/8 финала и будут ждать своих соперников, которыми станут победители стыковых матчей.
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vlotko (Броди)
31.01.2025 в 00:29
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