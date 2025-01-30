Экс-форвард Днепра и Металлиста: Динамо просто обязано побеждать РФШ

Матчем в Гамбурге, где соперником станет латвийский клуб РФШ, команда Александра Шовковского завершит выступления в основном этапе Лиги Европы. Своим мнением по этому поединку с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший форвард "Днепра", "Полиграфтехники"/"Александрии", "Ворсклы" и "Металлиста" Сергей Чуйченко.

– К заключительному поединку в Лиге Европы киевское "Динамо" подошло с багажом в одну боевую ничью, добытую в недавнем матче с "Галатасараем", – сказал он. – Поэтому в сегодняшней игре нашей команде нужно будет во что бы то ни стало громко хлопнуть дверью. Ведь РФШ ​​– это тот соперник, во встрече с которым динамовцы просто обязаны выигрывать. Матч с тем же "Галатасараем" подарил всем болельщикам "Динамо" надежду, что в этом календарном году неудачи на евроарене наконец-то закончатся. Да и не только на евроарене. Можно не сомневаться, что Александр Шовковский мечтает завоевать свое первое чемпионство в Премьер-лиге в роли главного тренера. Мечтают об этом и сами футболисты, уже заложившие определенный фундамент для этого в осенней части чемпионата.

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– Что вам известно о РФШ?

- В отличие от латвийского гранда, "Сконто", много лет подряд выигрывавшего чемпионское звание, о РФШ знаю не так уж много. Известно лишь, что это молодой клуб, в руководящем штабе которого работает хорошо знакомый по выступлениям в киевском "Динамо" Марис Верпаковскис. В нынешнем розыгрыше рижане сумели удивить несколькими неожиданными результатами. Один из них – победа над "Аяксом" 1:0. Этот факт говорит о том, что сейчас почти не осталось соперников, которых можно взять голыми руками. Футбол за последние 20-30 лет в менее развитых по футбольным меркам странах значительно прибавил, и это считаю плюсом. Но как бы то ни было, а одолевать команду, созданную только в прошлом десятилетии, "Динамо" должно непременно.

– Долгое время у "Динамо" на последнем рубеже были опытные фигуры. Одну из них, Георгия Бущана, перебравшегося в "Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии, будет трудно заменить, не правда ли?

- Часто приходилось слышать, что незаменимых людей в спорте в целом и в футболе, в частности, не существует. Будем надеяться на достойную замену Бущану в лице Руслана Нещерета. Ему, правда, пока недостает необходимого опыта выступлений на самом высоком уровне, однако уверен, что через год-два он быстро прибавит в мастерстве. Главное – должным образом отдаваться работе, отрабатывать на тренировках. А Бущана, который более десяти лет верой и правдой служил "Динамо", можно только поблагодарить. Свое право поиграть за границей, где кроме новых впечатлений и турнирных достижений, есть возможность заработать копеечку, он заслужил вполне.