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ЛЕ. Реал Сосьедад – ПАОК 2:0. Поединок летучего исландца
Матч восьмого тура Лиги Европы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном матче встречались "Реал Сосьедад" и "ПАОК". Перед матчем команды занимали 18-е и 17-е место соответственно.
Но сначала мастерство показывал греческий клуб. На четвёртой минуте матча у гостей возник опасный момент. Футболисты побежали по флангу, обыграли защитников хозяев и Камара побежал к воротам. Но голом атака не закончилась, поскольку дважды мяч отбил вратарь. Сначала при атаке, а после и со своей ошибки после рикошета.
На 20-й минуте уже атаковали хозяева. Через центр поля футболисты проходили по флангам и вбрасывали мяч в свободные зоны. Но Котарски отбил удар
В первом тайме складывалось впечатление, что "ПАОК" забьёт гол, ведь гости создавали опасные моменты. Не хватало только реализации. Но хозяева доказали обратное.
На 43-й минуте с центра поля футболисты передали мяч в штрафную гостей, Марин подал воздушную передачу на противоположный фланг и там Бекер также верхом подал на Оскарссона, который поразил ворота.
Испанцы могли делать счёт крупнее. В компенсированное время Котарски заигрался с мячом и с помощью Оскарссона закатил мяч в собственные ворота. Но видеоарбитпры увидели, как мяч в момент передачи 9-го номера вышел за пределы поля и гол отменили.
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В начале второго тайма хозяева разогнали атаку с центра поля. Агуэро подтолкнул ногой в прыжке Брэндона, отобрал мяч и дальше испанцы искали свободные зоны. Передача на Элустондо и верхом передал мяч Оскарссону. Дубль на счету исландского нападающего.
На 55-й минуте "Сосьедад" был близок к разгромному счёту. Барренечеа сделал пекредачу на исландского нападающего, но тот головой пробил в перекладину.
Далее команды играли осторожно. Создавали моменты, тренеры делали замены. Была надежда, что ещё будут голы, но команды решили, что два гола хватит.
Лига Европы, 8 тур, Сан-Себастьян
Реал Сосьедад – ПАОК 2:0
Голы: Оскарссон (43, 48)
Стартовые составы:
"Реал Сосьедад": Марреро – Одриосола (Мартин, 46), Элустондо, Агуэрд, Гомес (Лопес, 81) – Барренечеа (Кубо, 73), Субименди (Оласагасти, 63), Мендес, Марин – Беккер, Оскарссон (Оярсабаль, 73)
"ПАОК": Котарски – Баба, Михайлидис, Кендзёра, Джонни – Шваб, Оздоев (Константелиас, 63) – Тайсон, Камара, Десподов (Шоретире, 71) - Брэндон (Чалов, 71)
Замены:
"Реал Сосьедад": Ремиро – Арамбуру, Захарян, Пачеко. Субельдиа, Сучич, Туррьентес
"ПАОК": Баломенос, Цифтсис – Коттас, Цимианис, Колли, Састре.
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