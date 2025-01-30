ЛЕ. Реал Сосьедад – ПАОК 2:0. Поединок летучего исландца

В заключительном матче встречались "Реал Сосьедад" и "ПАОК". Перед матчем команды занимали 18-е и 17-е место соответственно.

Но сначала мастерство показывал греческий клуб. На четвёртой минуте матча у гостей возник опасный момент. Футболисты побежали по флангу, обыграли защитников хозяев и Камара побежал к воротам. Но голом атака не закончилась, поскольку дважды мяч отбил вратарь. Сначала при атаке, а после и со своей ошибки после рикошета.

На 20-й минуте уже атаковали хозяева. Через центр поля футболисты проходили по флангам и вбрасывали мяч в свободные зоны. Но Котарски отбил удар

В первом тайме складывалось впечатление, что "ПАОК" забьёт гол, ведь гости создавали опасные моменты. Не хватало только реализации. Но хозяева доказали обратное.

На 43-й минуте с центра поля футболисты передали мяч в штрафную гостей, Марин подал воздушную передачу на противоположный фланг и там Бекер также верхом подал на Оскарссона, который поразил ворота.

Испанцы могли делать счёт крупнее. В компенсированное время Котарски заигрался с мячом и с помощью Оскарссона закатил мяч в собственные ворота. Но видеоарбитпры увидели, как мяч в момент передачи 9-го номера вышел за пределы поля и гол отменили.

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В начале второго тайма хозяева разогнали атаку с центра поля. Агуэро подтолкнул ногой в прыжке Брэндона, отобрал мяч и дальше испанцы искали свободные зоны. Передача на Элустондо и верхом передал мяч Оскарссону. Дубль на счету исландского нападающего.

На 55-й минуте "Сосьедад" был близок к разгромному счёту. Барренечеа сделал пекредачу на исландского нападающего, но тот головой пробил в перекладину.

Далее команды играли осторожно. Создавали моменты, тренеры делали замены. Была надежда, что ещё будут голы, но команды решили, что два гола хватит.

Лига Европы, 8 тур, Сан-Себастьян

Реал Сосьедад – ПАОК 2:0

Голы: Оскарссон (43, 48)

Стартовые составы:

"Реал Сосьедад": Марреро – Одриосола (Мартин, 46), Элустондо, Агуэрд, Гомес (Лопес, 81) – Барренечеа (Кубо, 73), Субименди (Оласагасти, 63), Мендес, Марин – Беккер, Оскарссон (Оярсабаль, 73)

"ПАОК": Котарски – Баба, Михайлидис, Кендзёра, Джонни – Шваб, Оздоев (Константелиас, 63) – Тайсон, Камара, Десподов (Шоретире, 71) - Брэндон (Чалов, 71)

Замены:

"Реал Сосьедад": Ремиро – Арамбуру, Захарян, Пачеко. Субельдиа, Сучич, Туррьентес

"ПАОК": Баломенос, Цифтсис – Коттас, Цимианис, Колли, Састре.