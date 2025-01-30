ЛЕ. Маккаби Тель-Авив - Порту 0:1. Минимальная победа гостей дарит им путевку в плей-офф

Новый главный тренер "Порту" Мартин Ансельми не стал придумывать ничего необычного, выбирая схему на этот поединок. В составе португальцев было всего четыре изменения по сравнению с прошлым матчем в еврокубках. В частности, на острие атаки у "драконов" вышел Данни Намасо ввиду отсутствия дисквалифицированного Саму Омородиона. Галену, который не отметился ни одним результативным действием за клуб в последних 11 матчах во всех турнирах, остался на скамейке запасных.

Гости владели инициативой в первом тайме, контролируя мяч, но создавать реальную угрозу воротам команды-соперника им было на удивление трудно. Футболисты "Маккаби Тель-Авив" допускали банальные ошибки в передачах, поэтому думать о каких-то атаках и тем более острых моментах у ворот "Порту" было бы очень наивно с их стороны. Также стоит отметить тот факт, что газон стадиона в Белграде был в ужасном состоянии, поэтому игроки обеих команд довольно часто поскальзывались и падали. Визуально первая половина игры отнюдь не напоминала еврокубковое противостояние.

Португальцы много атаковали, но мало били по воротам израильской команды. Вряд ли можно уверенно сказать, что "Порту" выглядел в первом тайме намного лучше своего соперника. Несмотря на незначительное, но преимущество во владении, подопечные Мартина Ансельми пробили лишь три раза по воротам "Маккаби Тель-Авив". Стартовая сорокапятиминутка выдалась такой скучной, что суммарно команды нанесли четыре удара и ни одного из них в створ.

Второй тайм футболисты "Порту" начали значительно активнее. А также в борьбу со временем включились и номинальные хозяева. Игроки в сине-белой форме высоко прессинговали соперников на их половине поля, пытались выбегать в стремительные контратаки. Первый острый момент в матче возник на 52-й минуте, когда по воротам пробивал Намасо, однако мяч прокатился мимо дальней штанги. Уже на 58-й минуте счет в этом поединке наконец был открыт. Автором гола стал Нико Гонсалес, который вовремя откликнулся на подачу Жуана Мариу, мягко пробив головой в направлении ворот.

После того, как гости вышли вперед, они играли на результат, что им, собственно, и нужно было делать в этом поединке, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф Лиги Европы. Португальцы полностью отдали мяч "Маккаби Тель-Авив" и засели в глубокую оборону. На пропущенный гол израильтяне могли очень быстро отреагировать. Их первый острый момент на 61-й минуте едва не закончился феноменальным взятием ворот. Ошер Давида закручивал мяч в дальний угол, нанеся удар из-за пределов штрафной, но круглый попал в перекладину. За полчаса у "желтых" был лишь один удар в створ ворот Диогу Кошты. Защиту "Порту" было практически невозможно пройти во второй половине матча. Однако на 88-й минуте "Маккаби Тель-Авив" смог сравнять счет, но боковой судья зафиксировал офсайд во время атаки, когда забивал Дор Перец. В положении вне игры находился его партнер по команде, отдавший передачу в сторону вратарской зоны.

⏱Final de Jogo / End of the match / Final del Partido



????⚪Maccabi Tel Aviv 0-1 FC Porto

⚽58' Nico González#MTAFCP #UEL pic.twitter.com/uRS5Bp0yud — FC Porto (@FCPorto) January 30, 2025

"Порту" набирает важные три очка и поднимается на 18-ю строчку в общей турнирной таблице в Лиге Европы на этапе лиги. С 11 очками после 8 матчей португальцы обеспечили себе место в плей-офф этого соревнования, где они будут играть с 1/16 финала. "Маккаби Тель-Авив" остается на 29-м месте с 6 очками и, как стало известно ранее, покидает второй по статусу еврокубковый турнир.

Лига Европы. Этап лиги, 8-й тур

Стадион: "Стадион Партизана" (Белград)

Главный судья: Никола Дабанович (Черногория)

"Маккаби Тель-Авив" — "Порту" 0:1

Гол: Нико (58)

"Маккаби Тель-Авив": Слуга — Ревиво, Шломо, Лемкин, Асанте (Стоич, 70) — Каниховски (ван Оверем, 46), Сиссоко, Шахар (Перетц, 69) — Патати, Тургеман (Мадмун, 70), Давида (Аддо, 81)

"Порту": Кошта — Моура (Зайду, 75), Отавио, Джало, Мариу — Эустакио, Нико (Зе Педру, 84), Варела — Пепе (Галену, 75), Намасо (Гюль, 66), Виейра (Соуза, 66)

Предупреждения: Моура (49)