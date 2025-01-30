ЛЕ. Мидтьюлланн - Фенербахче, 2:2. Вернулись к тому, с чего начинали

8-й тур Лиги Европы сезона 2024/25 сезона

Четверг, 30-е января

Мидтьюлланн - Фенербахче, 2:2

Голы: Диао Осман 27, Вальдемар Андреасен 86 - Юссеф Эн-Несири 39, Эдин Джеко 47.

"Мидтьюлланн" и "Фенербахче" были конкурентами в борьбе за плей-офф.

Владение мячом оставалось за турецкой командой, но хозяева не отставали от подопечных Жозе Моуринью. Игра была активной, мяч постоянно переходил от одной команды к другой. Во время углового Диао Осман выиграл верховую борьбу и головой отправил мяч в дальний нижний угол ворот. Хозяева вышли вперед - 1:0.

После гола датской команды турки долго перепасовывали мяч на чужой половине поля, но самостоятельно пройти массированную оборону соперника им не удавалось до 39-й минуты игры. Тогда Эн-Несири отправил мяч в сетку, перебросив голкипера "Мидтьюлланна", который вышел из ворот. На табло засветился счет 1:1.

Vi jagter udligningen med et kvarter igen! #FCMFB pic.twitter.com/JJHYEH0dEy — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) January 30, 2025

Минута 50 - именно столько удержалась команда Томаса Томасберга во втором тайме, "Фенербахче" в конце концов сделал счет 1:2. Гол забил Эдин Джеко, что помогло его команде пересечь черту квалификации плей-офф.

"Фенербахче" интенсивно начал второй тайм, что привело ко второму голу, однако после взятия ворот команда перешла в режим "тишины". На 70-й минуте игры "Мидтьюлланн" провел несколько замен, Томас Томасберг полностью обновил левый фланг. Тем временем турки начали играть на опережение - они практиковали это еще в первом тайме, но именно во втором это начало срабатывать.

Однако белая полоса для команды Жозе Моуриньо продолжалась недолго. На 86-й минуте, после очень удачного вбрасывания, "Мидтьюлланн" сравнял счет - 2:2. Рикошетом от ноги Фреда мяч полетел точно под перекладину. "Фенербахче" пытался изменить ситуацию на табло, однако турецкая команда вернулась к тому, с чего начинала.

Игра завершилась со счетом 2:2. Подопечные Жозе Моуриньо опустились на 24-е место в турнирной таблице Лиги Европы, а "Мидтьюлланн" в свою очередь разместился на 20-м месте.

Тренер: Томас Томасберг.

"Мидтьюлланн": Йонас Лоссль, Адам Габриэль (Педро Браво), Диао Осман, Мадс Бек Соренсен, Паулиньо (Виктор Бак Дженсен), Денил Кастильо (Вальдемар Андреасен), Йоэль Андерссон, Оливер Серенсен, Дарио Осорио (Франкулину Джу), Адам Букса, Араль Симсир (Микель Гогорса).

Тренер: Жозе Моуринью.

"Фенербахче": Ирфан Джан Эгрибайят, Александер Джику, Чаглар Сёюнджю, Юсуф Акчичек, Мерт Хакан Яндаш (Ирфан Кахведжи), Себастьян Шиманьски, Фред Сантос, Исмаил Юксек, Душан Тадич (Дженгиз Ундер), Юссеф Эн-Несири (Дженк Тосун), Эдин Джеко.

Предупреждение: Чаглар Сёюнджю 76 - Александер Джику 88, Фред 90+3.