ЛЕ. Ницца - Буде-Глимт 1:1. Норвежцы останавливаются в шаге от топ-8

Лига Европы. 8-й тур

30 января. Ницца. "Альянц Ривьера"

Арбитр: Юджин Джая (Албания)

"Ницца" – "Буде-Глимт" 1:1



Голы: Буанани 74 - Бьеркан 54

"Ницца": Дюпе - Менди, Нанджу (Клосс 64), Бомбито, Абдельмонем, Абди (Бар 64) - Диоп (Будуаи 78), Камара, Буанани – Буснина (Лаборд 46), Мукоко (Шо 78)

"Буде-Глимт": Хайкин - Сьовольд, Нильсен, Гундерсен, Бьеркан - Салтнес (Аукленд 81), Берг, Эвьен (Фет 74) - Маата (Жугель 89), Хег (Хельмерсен 81), Хауге (Серли 82)

Предупреждения: Камара 43, Диоп 69, Клосс 84, Лаборд 86

Как и ожидалось, имея ввиду безнадежное турнирное положение, Франк Эз прибегнул к ротации и выпустил на поединок полурезервный состав. С одной стороны, медвежья услуга для "Буде-Глимта", но с другой уже с первых минут стало видно, что так просто дарить очки "Ницца" не собирается.

Впрочем, не хватало задора и норвежскому клубу. По владению мячом в первом тайме соперника своего "Буде-Глимт" превосходил, но большее рвение в атаке проявляли хозяева.

С организацией в обороне у ни одной команд проблем не наблюдалось, так что какая-либо опасность зачастую исходила благодаря индивидуальным действиям кого-либо из игроков.

На второй тайм "Буде-Глимт" вышел уже с совершенно другим настроем и чуть не открыл счет в поединке уже на 46-й минуте. Хауге с левого фланга навесил точно на голову Хегу, но переиграть Дюпе форварду не удалось.

Вскоре давление на ворота "Ниццы" все же принесло успех норвежцам. При неразберихе в штрафной "орлов" на ударную позицию вышел Бьоркен, который как нельзя лучше распорядился своим шансом.

Пропущенный гол сумел разбудить хозяев, и они заиграли активнее. Особенно опасен в атаке был Буанани. Сперва 20-летний вингер тревожил Хайкина дальними ударами, а на 74-й минуте отличился голом. Лаборд получил мяч в штрафной после запроса из глубины, выкатил на набегавшего Буанани, и тот хладнокровно закатил кожаного в левый угол.





До конца встречи Кьетиль Кнутсен провел четыре замены в надежде вырвать победу, но его подопечных не хватило даже на финальный штурм.

В турнирной таблице по итогам основного этапа "Буде-Глимт" занял 9-е место, набрав столько же очков, сколько и восьмой "Рейнджерс", но уступил шотландцам по разнице забитых и пропущенных. "Ницца", в то же время, вылетела из турнира, заняв предпоследнюю, 35-ю строчку.