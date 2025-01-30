ЛЕ. Лион - Лудогорец 1:1. Французы в топ-восьмерке, а болгары выше Динамо

Лига Европы. 8 тур

30.01.2025. Парк Олимпик Лионнез (Лион)

Главный арбитр: А. Сидиропулос (Греция)

"Лион" - "Лудогорец" 1:1

"Лион": Лукас Перри, Мейтленд-Найлс, Ниакате, Чалета-Цар, Абнер Винисиус (Тальяфико 78), Толиссо, Тессманн (Ляказетт 64), Верету (Матич 64), Нуама (Кумбеди 84), Шерки, Микаутадзе

"Лудогорец": Падт, Сон (Куртулуш 79), Вердон, Алмейда, Недялков (Групер 74), Педро Наресси, Камара, Пйотровски, Эрик Маркус (Русев 79), Кайо Видаль (Чочев 74), Рван Секо (Дуарте 90)

Предупреждения: Нуама 37 - Эрик Маркус 72, Пйотровский 83

Голы: Толиссо 54 - Алмейда 78

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"Лудогорец" уже не имел никаких шансов для прохода в плеф-офф. Но Игор Йовичевич точно не из тех, кто махнет рукой на такой матч. Болгары ожидаемо дали бой. К тому же, почему же его не дать, если соперник не в лучшей форме.

"Лионом" сегодня руководил Масиэл. Напомним, что Сажа был уволен как раз перед этой игрой. На трибунах можно было заметить еще одного нашего знакомого Паулу Фонсеку. Похоже, слухи о его назначении тренером французской команды вскоре подтвердятся.

Первый тайм выдался довольно равным. Где-то немножко больше мяч задерживался у хозяев, но это особой роли не играло. "Лудогорец" смог на 10 ударов. Правда, точными были только 3. У "Лиона" качество лучше - 5 точных из 6-ти.

Какие моменты достойны внимания? Со стороны французов, конечно, выделяем два супер-возможности с разницей времени в минуту. Оба удара головой в красивых прыжках вытащил Падт. Настоящая эстетика вратарского дела. Еще был хороший выстрел Нуама в дальний угол, с которым также справился голкипер.

Болгары в свою очередь имели удар Видаля по центру ворот и дальний выстрел Маркуса, который прошелся над перекладиной. Показатель xG свидетельствовал, что ближе к голу были именно они, чем соперник. Хотя, казалось, что моменты "Лиона" имели большую опасность.

Jovicevic: I want us to go beyond our limitshttps://t.co/gmHOZZCnqD pic.twitter.com/PzzofnOHys — PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) January 30, 2025

Похожая картина нарисовалась и во втором тайме. Но что радует - теперь команды подарили голы. Открыли счет французы. На 54-й минуте Толиссо завершил атаку ударом в левый нижний угол. Это его первый гол в этой Лиге Европы.

"Лудогорец" ответил мгновенно - Видаль нашел пространство в штрафной площадке для удара в левый угол. Вратарь испортил планы соперника. Однако не удалось этого сделать на 77-й минуте, когда пробивал Секо. Гости выбежали-вышли в не слишком быструю контратаку, где благодаря бездействию защитников "Лиона" нападающий переправил мяч в ворота.

В компенсированное время команда Йовичевича могла вырывать победу. Снова провал в защите французов привел к тому, что голкиперу пришлось выполнять сумасшедший сейв. Уверены, многие уже видели кожаного в сетке.

Ничья в этом матче дала возможность "Лиону" остаться в топ-восьмерке (шестая позиция). А значит - это 1/8 финала. "Лудогорец" финишировал на 33-м месте (над киевским "Динамо", которое 34-е). Болгарский коллектив покидает Лигу Европы. Собственно, как и украинский.