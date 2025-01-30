ЛЕ. Аякс - Галатасарай 2:1. Турки не отошли после Динамо

Вывеска, которая тянет не только на второй по рангу еврокубок, но и на главный. Впрочем, в этом сезоне наши именитые команды проходят определенный этап перестройки - со стратегическим взглядом на будущее. "Божьи сыны" под руководством итальянца Франческо Фариоли начали исповедовать, не свойственный для себя исторически, достаточно закрытый футбол. И стоит отметить, что на родине кораблестроения и "красных фонарей" подобная стилистика вообще не по нраву.

Ну а Окан Бурук все еще пытается слепить из этой россыпи звезд более-менее целостную картинку. Хотя и справедливости ради, у турок процесс переформатирования проходит ощутимо успешнее - "Галатасарай" последний раз проигрывал еще в квалификации ЛЧ (спойлер - до сегодняшнего вечера). Речь идет о поражении от швейцарского "Янг Бойз".

К тому же, и турнирная интрига вокруг этого противостояния была огненная. Хозяевам необходимо было побеждать, чтобы сохранить путевку в плей-офф. Гостям же - три очка нужны были для прохода в следующий раунд напрямую.

Как и положено статусным оппонентам, команды начали этот поединок арене "Йохана Кройфа" боевито, агрессивно и динамично. Уже традиционно для нашего вида спорта, активнее в первые минуты выглядели именно хозяева. Болельщики нидерландцев гнали своих футболистов вперед, на что те со своей стороны отвечали доминацией с точки зрения владения мячом.

В свою очередь, турки классно использовали пространство и атаковали размашисто. В одной из таких контр замечательная возможность была у Осимхена, однако кожаный после удара головой от нигерийца разминулся со стойкой. Было очень близко. Однако, почти не считается. На что со своей стороны, на экваторе первого тайма, резким выпадом ответили уже нидерландцы. Первый удар от Акпома ветеран Муслера парировал, однако на добивании против Траоре 38-летний уругваец уже был бессилен.

"Галатасарай" остро огрызался, даже преобладал по количеству ударов. Однако, все время очень не хватало точности в завершающей стадии. Такое впечатление, что турки растеряли часть своей уверенности во встрече с киевскими динамовцами. В свою очередь, "Аякс" работу над ошибками после поражения от скромного латвийского РФШ выполнил на отлично. Нидерландская команда с холодным прагматизмом своего итальянского наставника действовала методично и не форсировала события.

Если гости выстреливали и включались эпизодически, то хозяева двигались планомерно и стабильно. Ощутимо лучше работал план именно нидерландцев. Таким образом, закономерно, что именно они в начале второй половины встречи провели свой второй мяч. Результативную атаку вторым темпом завершил Фиц-Джим. Автор первого гола африканец Траоре на этот раз уже отметился ассистом.

Турецкий наставник "Галатасарая" пытался взбудоражить игру своих подопечных заменами. В частности, атакующую линию "львов" усилить были призваны Демир и опытный Батшуаи. Впрочем, ощутимого эффекта эти ротации не дали. Лидер чемпионата Турции ближе к концовке перехватил инициативу и пытался зажимать "божьих сыновей". Но ничего не получалось - очень грамотно действовали подопечные Фариоли. Креативный хаос турок за 90 минут так и не сумел перебить дисциплину и организованность нидерландцев.

В самой концовке, на грани компенсированного к поединку времени, гостям все-таки удалось вскрыть оборону "Аякса". Осимхен наиграл на свой мяч, он его и затолкал. Но в целом, победа хозяев абсолютно закономерна.

Однозначно, что-то надломилось во внутреннем микроклимате после упущенной победы над "Динамо". Это поражение стало первым для "Галатасарая" аж с конца лета. Турки имели все шансы отобраться в следующий раунд напрямую, однако растеряли свой гандикап. В итоге, свои ошибки исправил "Аякс" и благодаря этому все-таки сохранил путевку в плей-офф. Дальше шагают оба, хоть и с разным привкусом.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

8-й тур Лиги Европы сезона 2024/25

Четверг, 30-е января

Нидерланды, Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

"Аякс" - "Галатасарай" 2:1

Голы: Траоре 23, Фиц-Джим 58 - Осимхен 90+4

"Аякс": Пасвер, Баас, Шутало, Хато, Гааи, Хендерсон (Ругани 77), Тейлор, Фиц-Джим (Мокио 77), Траоре (Бергейс 73), Годтс (Акпом 12), Бробби (Вегхорст 73).

Главный тренер: Франческо Фариоли.

"Галатасарай": Муслера, Бардакчи, Санчес (Нельссон 90), Айхан, Сара, Торрейра, Кутлу (Батшуаи 61), Мертенс (Демир 69), Акгюн (Йелерт 61), Йылмаз (Акман 90), Осимхен.

Главный тренер: Окан Бурук.

Предупреждения: Осимхен 38, Торрейра 53, Траоре 72, Санчес 79

Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания).