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Динамо забило гол в матче Лиги Европы, но арбитр не засчитал. Видео момента

Лига Европы

А ведь могли выходить вперёд

Динамо забило гол в матче Лиги Европы, но арбитр не засчитал. Видео момента

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Динамо" забило гол в матче Лиги Европы против "РФШ".

Ярмоленко отдал передачу на Вивчаренко, захитник отдал на Ваната, который забил мяч. Но боковой арбитр увидел положение вне игры и поднял флажок, сигнализирующий об этом.

Видео момента:

До перерыва команды счёт не открыли.

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Напомним, что "Динамо" в общей таблице Лиги на 36-м месте с 2 очками, "РФШ" - 30-е с 6-ю баллами.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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vlotko (Броди)
30.01.2025 в 23:26
Орієнтація на полі у ДК нульова, вже котрий офсайт фіксують.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
30.01.2025 в 23:26
Орієнтація на полі у ДК нульова, вже котрий офсайт фіксують.
Ответить
0
0

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