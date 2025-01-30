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Динамо забило гол в матче Лиги Европы, но арбитр не засчитал. Видео момента
А ведь могли выходить вперёд
Getty Images/Global Images Ukraine
"Динамо" забило гол в матче Лиги Европы против "РФШ".
Ярмоленко отдал передачу на Вивчаренко, захитник отдал на Ваната, который забил мяч. Но боковой арбитр увидел положение вне игры и поднял флажок, сигнализирующий об этом.
Видео момента:
❗️ Гол Динамо у ворота РФШ скасовано pic.twitter.com/wTdr1A3moH— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) January 30, 2025
До перерыва команды счёт не открыли.
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Напомним, что "Динамо" в общей таблице Лиги на 36-м месте с 2 очками, "РФШ" - 30-е с 6-ю баллами.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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vlotko (Броди)
30.01.2025 в 23:26
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