Лондон викингам не покорился. Лига Европы. Тоттенхэм - Эльфсборг 3:0

В матче 8-го тура Лиги Европы "Тоттенхэм" принимал шведский "Эльфсборг".

Первый тайм прошел при солидном преимуществе "шпор", но в целом, команды играли аккуратно и приплыли к перерыву при счете 0:0. И этот счет позволял по итогам первого тайма соперникам решать свои задачи – "шпоры" были в первой 8-ке, а шведы – в зоне 1/16 финала.

В перерыве Постекоглу сделал сразу три замены и "шпоры" продолжили наседать. И именно манипуляции с заменами и принесли лондонцам победу. Сначала получил травму Дрегушин, который вышел в перерыве и вместо него вышел Скарлетт, который через пару минут после появления на поле и открыл счет.

Ну а добил скандинавов вторым голом Аджаи, который также за пару минут до этого вышел на замену. 3-й гол Мура уже в компенсированное время был не обязательным, но приятным для хозяев.

Итоговые 3:0. "Тоттенхэм" финиширует в первой восьмерке, а "Эльфсборг" вылетает из турнира – команде с 10 очками не хватило разницы мячей, чтобы пробиться в плей-офф.

"Тоттенхэм" - "Эльфсборг" 3:0

Гол: Скарлетт (70), Аджаи (84), Мур (90+4)

Предупреждения: Бергвалль

"Тоттенхэм": Остин, Порро, ван де Вен (Дрэгушин, 46, Скарлетт, 66), Дэвис, Грей, Сарр, Бентанкур (Биссума, 46), Бергвалль, Мур, Сон (Кулусевски, 46), Ришарлисон (Аджаи, 80)

"Эльфсборг": Петтерссон, Эгбе, Генрикссон (Хольтен, 84), Голмен, Хульт (Гвюндмюнссен, 84), Томасен (Кайб, 81), Зенели, Гедлунд, Касем, Рапп (Рихтнер, 81), Абдуллай (Фрик, 81)