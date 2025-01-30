ЛЕ. ФКСБ – Манчестер Юнайтед 0:2. Спокойно и на классе

Матч, в котором результат нужен был скорее только хозяевам поля, поэтому еще накануне казалось, что здесь будет все максимально просто: "Юнайтед" не будет лететь в атаку и спокойно владеть мячом, не тратя лишних сил, а "ФКСБ" будет пытаться всеми силами вырвать победу и гарантировать себе место в топ-8, однако им не хватит класса.

Рубен Аморим сразу намекнул на то, что этот матч не является чрезвычайно важным для его команды, поскольку воспользовался активной ротацией. Хозяева поля же были настроены максимально по-боевому. Они уже смогли удивить в этом сезоне Лиги Европы серьезных соперников и планировали повторить этот трюк и с манкунианцами.

Что касается самого матча, то как мы писали выше, он полностью оправдал ожидания. "Юнайтед" стерильно владел мячом и не собирался рисковать, не собирался как-то активно наседать на чужие ворота и тратить лишнюю энергию на своего соперника. Из этого владения им удалось создать такие полумоменты и в основном они были у Расмуса Хойлунда, который не смог конвертировать их в голы, но это было действительно сложной задачей, это стоит отметить.

Что касается хозяев, то они сидели низко и при случае пружиной выпрыгивали вперед для резких атак. Особой остроты не получалось, потому что соперник много пространства не давал. За первую половину встречи им все же удалось создать один хороший момент, произошло это после подачи со штрафного, когда замыкал на дальней штанге Микулеску. Не удалось ему как следует пробить и круглый покатился мимо ворот. И на этом все.

Второй тайм не сильно отличался от того, что мы увидели в первом. Контроль и в дальнейшем был за "Юнайтед", а их соперники рассчитывали только на быстрые атаки, которым явно не хватало мобильности, качества и остроты. К тому времени клуб из Бухареста уже откатился на 9-е место, а значит напрямую в 1/8 они не проходили, поэтому мотивации атаковать и рисковать должно было становиться только больше.

Однако тот факт, что на второй тайм на поле вышли Гарначо и Диалло, лишь усложнял им жизнь. На 80-й минуте стерильное владение гостей наконец переросло в гол. Сначала в перекладину попал Бруну Фернандеш, а через считанные секунды после аута Мейну сориентировался в штрафной и прострелил на дальнюю штангу, откуда без проблем круглого в ворота занес Диогу Далот. План А от хозяев дал сбой, нужно было что-то менять, или просто смириться с тем, что придется играть плей-офф раунд.

А вскоре после прилетел и второй гол. Произошло это после того, как хозяева логично начали раскрываться и оставлять все больше зон позади. Перехват на чужой половине поля произошел и Мейну отдал на Гарначо, который прошел по флангу и прострелил в центр на того же Кобби, а тот в касание оформил красивый гол. 0:2 и вопрос полностью закрыт.

До конца матча особой активности от румын мы не увидели, поэтому все так и завершилось. Победа от "дьяволов" на классе, они выходят напрямую в 1/8 финала Лиги Европы, а "ФКСБ" придется играть плей-офф раунд.

Лига Европы. Этап лиги, 8-й тур

Стадион: "Национальная Арена" (Бухарест)

Главный судья: Харм Осмерс (Германия)

"ФКСБ" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Далот (60), Мейну (69)

"ФКСБ": Тирновану — Попеску, Нгезана, Дава — Крецу (Белуце, 66), Эджума (Альхассан, 46), Шут, Радунович — Тенасе (Стефанеску, 78), Бирлиджа, Микулеску (Муси, 77)

"Манчестер Юнайтед": Баиндир — Мазрауи, Де Лигт, Мартинес (Йоро, 71) — Далот, Кольер (Диалло, 46), Мейну, Маласия (Гарначо, 46) — Эриксен (Каземиро, 71), Хойлунд (Зиркзе, 80), Фернандеш

Предупреждения: Белуце (73), Дава (88), Альхассан (90+1) — Маласия (9)