ЛЕ. Рейнджерс - Юнион Сент-Жиллуа 2:1. Шотландцы на жилах залетели в топ-8

Поединок между шотландским "Рейнджерс" и бельгийским "Юнионом Сент-Жиллуа" не имел какого-то очень весомого турнирного значения перед последним туром, ведь, с одной стороны, обе команды на 90 процентов должны были занять места в топ-24 - не выше и не ниже, но, с другой, не стоит забывать, что чем ближе коллективы окажутся к первой восьмерке, тем приятнее будут их соперники по стыковым матчам.

От самой игры мы тоже ждали чего-то интересного - коллективы на ходу в своих национальных чемпионатах, а позиции в Лиге Европы также приятно удивляют фанатов. Гости, например, вообще шли на серии из трех побед подряд в еврокубковых матчах.

Но, несмотря на такую классную форму "Юниона", лучше этот поединок начали именно шотландцы. Ближе к середине тайма они имели существенное преимущество по количеству опасных моментов. Чего только стоит шанс, который потерял Дессер. Но везло бельгийцам не долго. Уже на 21 минуте Николас Раскин классно пробил головой и вывел свою команду вперед.

После этого забитого мяча картина на поле кардинально изменилась, ведь гости большими силами побежали отыгрываться, что едва не принесло свои плоды. На 30 минуте Франьо Иванович сумел сравнять счет, но сделал это из положения вне игры. После консультации с VAR судья отменил это взятие ворот.

Однако, справедливости ради, стоит упомянуть и о том, что арбитр в конце тайма также не засчитал и гол в исполнении "Рейнджерс". На этот раз не повезло тому же Дессеру.

Второй тайм начался с нескольких подряд опасных моментов у ворот хозяев поля, но бельгийский коллектив не сумел реализовать свои возможности. За что, кстати, очень быстро поплатился. Думаю, вы уже догадались, что, по классике жанра, после упущенных возможностей забить, гости пропустили второй мяч: Вацлав Черны замкнул прострел с фланга, который выполнил Дессер.

Интересно, что чех мог оформить дубль уже через несколько минут, но попал в перекладину. Но, как бы там ни было, прийти в себя бельгийцы уже не смогли. Правильно будет сказать, что это "Рейнджерс" был ближе к своему третьему голу, чем "Юнион" к своему первому, даже несмотря на то, что на 86 минуте гости все же смогли забить гол престижа. Правда, глобально это никак не повлияло на итог этой игры - "2:1".

Казалось бы, что на этом можно и закончить этот обзор, но нет! Благодаря сразу нескольким удачным результатам в параллельных матчах, "Рейнджерс" чудом сумел запрыгнуть на восьмую строчку в таблице ЛЕ, гарантировав себе выход в 1/8 напрямую. Ну а "Юниону" остается довольствоваться своей 21 строчкой.

