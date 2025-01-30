Лига Европы, 8-й тур

Брюссель, Констант Ванден Сток

Андерлехт – Хоффенхайм 3:4

Голы: Васкес 18, Гото 78, Аугустинссон 88 – Гранач 41, Бисхоф 54, Моква 59, Гложек 65

"Хоффенхайм" решил громко хлопнуть дверью, попрощавшись с еврокубками выездной победой в Брюсселе. "Андерлехту" хватило бы всего одного очка в 2 последних турах, но подопечные Давида Юбера умудрились проиграть в обоих, и остаться без места в топ-8. Зинсхаймцы же в итоге финишировали в одном пункте от плей-офф.

"Андерлехт" явно не хотел рисковать и вышел в довольно осторожном сочетании и с явным намерением играть вторым номером. А дальше уже действовать по ситуации, если победа все же потребуется. И начиналось для них все прекрасно.

Луис Васкес в контратаке убежал от резервного защитника гостей Гранача, обыграл его уже с мячом в ногах и неотразимо пробил в дальний. Через несколько минут Версхарен, вероятно, мог ставить точку. Но его лонгшот приняла на себя перекладина.

И уже до перерыва об этом промахе пришлось горевать. Ведь Гранач исправил ошибку и с корнера сравнял. Абсолютно невразумительным был дебют второго тайма в исполнении хозяев. "Андерлехт", казалось, таки решился взять судьбу встречи в свою руки. Забрал инициативу и мяч, но пропускал одну атаку за другой.

Так будущий баварец Том Бисхоф вывел гостей вперед после провала на правом краю брюссельцев. В течении 10 минут прилетело еще два – еще две быстрые атаки, и резервист Моква вместе с Гложеком уже довели дело до разгрома.

"Хоффенхайм" не был бы собой, если бы спокойно удержал результат. Тем более в ситуации, когда он им не нужен, в отличии от соперника. Вышедший вместо Васкеса Гото тоже отличился голом, добив с пятачка. А незадолго до конца основного времени Аугустинссон роскошным ударом слету сделал счет 3:4. "Андерлехт" бился до последнего, и на 7-й компенсированной с углового едва не получилось. Дегриф с нескольких метров не попал головой по мячу, и команды ушли с поля одинаково опустошенными.

Андерлехт: Киккенборг – Аугустинссон, Симич, Дендонкер, Сарделла (Маамар, 69) – Ритс – Амузу (Ангуло, 69), Версхарен (Леони, 69), Азар (Струйкенс, 57), Дегриф – Васкес (Гото, 78)

Хоффенхайм: Филипп – Юрасек, Акпогума, Гранач, Чавес – Бисхоф (Михелер, 77), Бекер, Гайгер (Эрлайн, 78) – Гложек (Бюльтер, 70), Морстедт, Моква (Беренс, 90+1)