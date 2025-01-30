Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЛЕ. Андерлехт – Хоффенхайм 3:4. В шаге от камбека
Андерлехт не успел отыграться и упустил место в топ-8
Фото: TSG Hoffenheim
Лига Европы, 8-й тур
Брюссель, Констант Ванден Сток
Андерлехт – Хоффенхайм 3:4
Голы: Васкес 18, Гото 78, Аугустинссон 88 – Гранач 41, Бисхоф 54, Моква 59, Гложек 65
"Хоффенхайм" решил громко хлопнуть дверью, попрощавшись с еврокубками выездной победой в Брюсселе. "Андерлехту" хватило бы всего одного очка в 2 последних турах, но подопечные Давида Юбера умудрились проиграть в обоих, и остаться без места в топ-8. Зинсхаймцы же в итоге финишировали в одном пункте от плей-офф.
"Андерлехт" явно не хотел рисковать и вышел в довольно осторожном сочетании и с явным намерением играть вторым номером. А дальше уже действовать по ситуации, если победа все же потребуется. И начиналось для них все прекрасно.
Луис Васкес в контратаке убежал от резервного защитника гостей Гранача, обыграл его уже с мячом в ногах и неотразимо пробил в дальний. Через несколько минут Версхарен, вероятно, мог ставить точку. Но его лонгшот приняла на себя перекладина.
И уже до перерыва об этом промахе пришлось горевать. Ведь Гранач исправил ошибку и с корнера сравнял. Абсолютно невразумительным был дебют второго тайма в исполнении хозяев. "Андерлехт", казалось, таки решился взять судьбу встречи в свою руки. Забрал инициативу и мяч, но пропускал одну атаку за другой.
Так будущий баварец Том Бисхоф вывел гостей вперед после провала на правом краю брюссельцев. В течении 10 минут прилетело еще два – еще две быстрые атаки, и резервист Моква вместе с Гложеком уже довели дело до разгрома.
"Хоффенхайм" не был бы собой, если бы спокойно удержал результат. Тем более в ситуации, когда он им не нужен, в отличии от соперника. Вышедший вместо Васкеса Гото тоже отличился голом, добив с пятачка. А незадолго до конца основного времени Аугустинссон роскошным ударом слету сделал счет 3:4. "Андерлехт" бился до последнего, и на 7-й компенсированной с углового едва не получилось. Дегриф с нескольких метров не попал головой по мячу, и команды ушли с поля одинаково опустошенными.
Андерлехт: Киккенборг – Аугустинссон, Симич, Дендонкер, Сарделла (Маамар, 69) – Ритс – Амузу (Ангуло, 69), Версхарен (Леони, 69), Азар (Струйкенс, 57), Дегриф – Васкес (Гото, 78)
Хоффенхайм: Филипп – Юрасек, Акпогума, Гранач, Чавес – Бисхоф (Михелер, 77), Бекер, Гайгер (Эрлайн, 78) – Гложек (Бюльтер, 70), Морстедт, Моква (Беренс, 90+1)
Популярное сейчас
- Известно, сколько заработал Шахтер в текущем сезоне Лиги чемпионов
- Венгерские проделки в Турции. Спарринг Черноморца закончился скандалом из-за странной позиции соперника
- Магучих показала фото из отдыха в Андорре
- UA-Футбол представляет соперника Динамо (Киев): РФШ (Латвия)
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon