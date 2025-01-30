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ЛЕ. Ференцварош - АЗ 4:3. Феерия голов

Лига Европы

Удачный первый тайм для хозяев

ЛЕ. Ференцварош - АЗ 4:3. Феерия голов

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ференцварош" в заключительном туре Лиги Европы-2024/25 сыграл против "АЗ" (4:3).

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Счет хозяева открыли на 9-й минуте поединка. Ромдан откликнулся на передачу и головой направил мяч в ворота. Позже Траоре получил пас и без колебаний попытался пробить, мяч влетел в сетку после рикошета от правой стойки. И в завершение первого тайма Ромдан сделал дубль.

После перерыва "АЗ" удалось отыграть три мяча. А на 82-й минуте Варга из "Ференцвароша" реализовал пенальти. Финальный счет - 4:3.

Лига Европы-2024/25. 8-й тур
Будапешт, "Группама Арена"
"Ференцварош" - "АЗ" - 4:3
Голы: Ромдан 9', 45', Траоре 34', Варга 82' (П) - Мейнанс 76', 90+5', Паррот 90'

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