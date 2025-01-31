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Sofascore и WhoScored определились с оценками игроков Динамо в матче ЛЕ против РФШ
Мнения статистических порталов разделились
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
30 января "Динамо" сыграло против латвийского "РФШ" в рамках восьмого тура Лиги Европы (1:0).
Лучшим игроком в украинском клубе в этом поединке по версии Sofascore стал Тарас Михавко, который сделал 123 касания мяча и отдал 1 ключевой пас - он получил 8.0.
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А вот WhoScored отметил Владислава Кабаева, имевшего успех в 11 удачных обводках - 7.6.
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