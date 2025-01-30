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Затолкали. Пихаленок открыл счет в концовке матча с РФШ. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

Первая победа близка

Затолкали. Пихаленок открыл счет в концовке матча с РФШ. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в Гамбурге в 8-м заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимает латвийский РФШ.

При игровом преимуществе киевлян, команда Шовковского создала не так ужи много моментов, и все-таки забила на 76-й минуте. Пихаленок после серии рикошетов все-таки переправил мяч в сетку. 1:0.

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Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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August 71 (Харьков)
30.01.2025 в 23:52
Играют не за престиж страны, не за эмблему клуба, выходят чтоб набить карманы, а играют максимум на прожиточный минимум, печально .
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Комментарии 1
August 71 (Харьков)
30.01.2025 в 23:52
Играют не за престиж страны, не за эмблему клуба, выходят чтоб набить карманы, а играют максимум на прожиточный минимум, печально .
Ответить
0
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