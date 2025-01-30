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Затолкали. Пихаленок открыл счет в концовке матча с РФШ. ВИДЕО
Первая победа близка
Getty Images / Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" в Гамбурге в 8-м заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимает латвийский РФШ.
При игровом преимуществе киевлян, команда Шовковского создала не так ужи много моментов, и все-таки забила на 76-й минуте. Пихаленок после серии рикошетов все-таки переправил мяч в сетку. 1:0.
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August 71 (Харьков)
30.01.2025 в 23:52
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