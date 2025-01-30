ЛЕ. Атлетик – Виктория 3:1. Справедливая победа басков

Стартовые составы обеих команд были предсказуемы. В "Атлетике" в лазарете находятся Руис де Галаррета и Нико Серрано, которых трудно назвать ключевыми игроками команды. В "Виктории" из основной обоймы пропускал матч Шейк Суаре, залечивающий повреждения. В основе прогнозируемо вышел экс-игрок "Кривбасса" Аду.

Уже на 2 минуте Нико Уильямс получил точную передачу в штрафной и низом сильно пробил в направлении правой стойки ворот, но голкипер выдал эффектный сейв. Впоследствии Иньяки Уильямс обыграл двух защитников соперника и с предела штрафной пробил выше ворот. Гости ответили ударом пробившего с предела штрафной площадки Лукаша Калваха, но Агирресабала хорошо видел момент удара и выполнил уверенный сейв.

Горка Гурусета очень опасно замкнул подачу с углового, однако мяч пролетел чуть выше перекладины. Хозяева наращивали давление и в середине первого тайма достигли своего. После розыгрыша штрафного удара Нико Уильямс подобрал мяч на фланге, подал в штрафную и Вивиан отправил мяч в сетку. После просмотра ВАР арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. Буквально через несколько минут сам Нико Уильямс отличился с передачи старшего брата Иньяки. 1:0.

Де Маркос попытался выполнить передачу вразрез между защитниками и вывести Иньяки Уильямса один на один с вратарем, но защитник "Виктории" сумел выбить мяч в последний момент.

У гостей из предела штрафной опасно пытался пробить Лукаш Калвах, но его попытку заблокировал один из защитников. У хозяев прострел в штрафную одним касанием пытался переправить в ворота Гурусета, но его попытку тоже заблокировал защитник. Первый тайм завершился минимальной победой команды из Бильбао.

Первые минуты второго тайма прошли в медленном темпе, команды не торопились. Первый довольно опасный момент создали в тайме создавшие баски. Иньяки Уильямс неплохо пробил головой после подачи с фланга, но мяч пролетел рядом с левой штангой. Через несколько минут хозяева удвоили счет. Алекс Беренгер исполнил штрафной удар, а Альварес выиграл верховую борьбу и блестяще пробил головой в правый нижний угол ворот. 2:0.

Достаточно быстро гости отквитали один гол. Милан Гавел из пределов штрафной хладнокровно отправил мяч в нижний левый угол ворот Агирресабалы. 2:1.

Через несколько минут Сансет получил передачу и пробил у правой стойки ворот, однако переиграть голкипера не сумел. В конце поединка Вашулин грубо сфолил против де Маркоса и арбитр после просмотра ВАР удалил чеха. Уже в добавленное арбитром время испанская команда забила в третий раз. Хавьер Мартон получил мяч от Сансета и эффектно опрокинул мяч над голкипером. 3:1.

Баски заняли 2 второе место, уступив только "Лацио" и сыграя сразу в 1/8 финала Лиги Европы, а "Виктория" завершила основной этап на 16 позиции и продолжит борьбу за трофей на стадии 1/16 финала.

Лиги Европы, 8-й тур

Бильбао. "Эстадио Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Виктория" 3:1

Голы: Н. Уильямс, 25, Альварес, 64, Мартон, 90+5 - Гавел, 71

"Атлетик": Агирресабала – де Маркос, Альварес, Вивиан, Берчиче – Прадос Диас, Хаурегисар (Весга, 70), Беренгер (Сансет, 66) – Н. Уильямс (Гомес, 89), И. Уильямс (Джало, 70) – Гурусета (Мартон, 89).

"Виктория": Едличко – Емелка, Маркович, Две – Гавел, Калвах (Вашулин, 79), Черв, Каду – Шульц, Выдра, Аду (Паньос, 62).



Предупреждения: Беренгер, 31, Джало, 84 – Аду, 21, Две, 63.



Удаление: Вашулин, 89.