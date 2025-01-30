ЛЕ. Рома - Айнтрахт 2:0. Стены Олимпико вновь не подвели

Лига Европы. Раунд Лиги. Восьмой тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Айнтрахт" 2:0

Голы: Анхелиньо 44, Шомуродов 69

"Рома": Свилар, Манчини, Хуммельс, Ндика, Салемакерс (Суле 61), Паредес (Кристанте 61), М. Коне, Анхелиньо, Дибала (Писилли 80), Лоренцо Пеллегрини (Челик 80), Довбик (Шомуродов 67)

"Айнтрахт": Трапп, Тута, Кох, Теат, Р. Кристенсен, Шкири, Чаиби (Ис 84), Ларссон (Дауд 64), Кнауфф (Узун 64), Бахоя (Н. Нкунку 65), Экитике (Матанович 72)

Предупреждениe: Салемакерс 6

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

В гостях "Рома" только-только вымучила камбеком с двумя пенальти первую победу в 19-ти последних матчах во всех турнирах. А дома сегодня одержала седьмую подряд, причем все - с разницей более одного мяча. О влиянии стен "Стадио Олимпико" постоянно говорят. Наставник "Айнтрахта" Дино Топмюллер надеялся, что атмосфера не повлияет на его команду. Но она очевидно повлияла.

Пожалуй, повлияла и турнирная ситуация. "Айнтрахт" начинал матч на втором месте и почти уверенным в месте в Топ-8. В итоге такое он и занял, пятое. А "Рома" начинала матч на 21-ом, в одном очке над зоной вылета и с острой потребностью в победе. Тот же Топмюллер признал, что для его соперника матч является финалом. А вот сама команда Топмюллера как на финал не сумела настроиться.

В первом тайме хозяева играли на голову лучше гостей. Хотя по владению мячом почти весь тайм проигрывали. По ударам по воротам выиграли - 11:2. Играя интенсивно, динамично, собранно. Проблема в том, что не остро, не точно. Довбик замыкал с шести метров, получив неудобный прострел, и не попал. Манчини головой замкнул в стойку. Еще и Свилар потащил удар головой Ларссона.

Все же в раздевалку гол пришел. Центральный защитник Манчини вдруг подключился к позиционной атаке, навесил, вся оборона проспала, мяч полетел на противоположную сторону и оттуда, с очень острого угла, Анхелиньо пробил. Мяч срикошетил от защитника и залетел.

Второй тайм "Айнтрахт" начал весьма активно. Сразу же Экитике чуть не переиграл Свилара, но тот все же снял мяч с ноги. Взял и удар головой Теата. А в целом "Рома" четко оборонялась. Однажды у нее даже получилась контратака. Силой двух замен. Суле справа забросил левее и вперед, Шомуродов, только-только заменивший Довбика, промчал и неуклюже, но пробил мимо вратаря.

После этого гола гости смирились c поражением и разве что держали мяч. Организовать им ничего не удавалось. А хозяева никуда не спешили.

"Рома" играла в полуфиналах Еврокубков в четырех последних сезонах. В последний раз на первой стадии основного турнира она вылетала в сезоне 2014/15 в Лиге Чемпионов. На этот раз избежала такого раннего вылета, причем уверенной победой. И выходом на 15-ое место. А "Айнтрахт" терпит второе поражение в трех матчах Лиги Европы после 18-ти без них вообще. Но ведь остается в Топ-5.

Довбик отыграл 67 минут, уступив место на поле именно Шомуродову. Неточный удар украинца состоялся из неудобной позиции. А, кроме него, девять передач (89 процентов точности), в целом 13 касаний мяча, из них три - в штрафной площадке соперника. Три единоборства, одно выигранное, четыре потери мяча.

Он вновь был изолирован, не получал помощь. На него вновь просто банально забрасывали длинные мячи в окружении защитников. Когда однажды нашли правильным путем, "кроссом", отдали неудобно, и удар вышел неточным. Также во втором тайме ему отдавали вразрез в штрафную, но мяч не дошел. А однажды Артем получил мяч на фланге в контратаке, но замешкался и остановил ее.