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ЛЕ. Динамо – РФШ 1:0. Дебютная победа в финальном матче
Киевляне впервые одерживают верх над соперником в этой Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы, восьмой тур
"Фолькспаркштадион" (Гамбург)
Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)
Для обеих команд этот матч – просто подготовка к возобновлению внутренних чемпионатов с возможностью заработать призовые деньги за победу. Однако, честно говоря, спарринги в Турции проводятся на более качественных полях. И именно на газоне стоит сделать акцент, ведь он стал одним из основных факторов вектора поединка.
Со старта "Динамо" взяло владение мячом под свой контроль. Ярмоленко обострял с правого фланга, много забеганий левой бровкой делал Вивчаренко. Первые 20 минут были скупы на моменты, и только после пересечения этой отметки именно с левого фланга пришла опасность благодаря контратаке. Кабаев даже гол забил после того, как Ванат попал в штангу. Но у одиннадцатки "Динамо" был зафиксирован офсайд.
А на 22-й минуте очень хороший момент создали гости. После навеса с правого фланга пробил головой Икауньекс. Круглый полетел под перекладину, но Нещерет в прыжке перевел его на угловой.
Хоть и мяч был у ног подопечных Шовковского, но им не хватало креатива впереди. Также к этому прибавился мощный защитный блок от гостей. Лишь к концу тайма "Динамо" смогло ответить реальным голевым моментом. Пихаленок шикарной передачей разрезал оборону РФШ, Рубчинский прострелил в центр, а Ванат выбежал на передачу и пробил мимо ворот.
И важно сделать акцент на одном очень важном аспекте: качество поля. Ну как "качество"... Скорее, абсолютная противоположность. После одного подката за футболистом оставался болотный след, куски газона летели из-под ног, а игроки регулярно скользили. При таких условиях гораздо легче защищаться, чем обороняться. Так РФШ, кстати, в Латвии у "Аякса" недавно и выиграл.
В перерыве гости произвели замену нападающего. И практически сразу Куадио чуть не отличился: замыкал дальнюю стойку во время углового, но пробил мимо каркаса ворот. На 56-й минуте киевляне ответили двумя полушансами. Удар Кабаева после смещения с фланга выше ворот подкорректировал рикошет, а с углового прямым ударом обострял Пихаленок. Впоследствии он мощно пробил в створ со стандарта.
Ощутимо прибавилось моментов у киевлян после перерыва. Основным двигателем атаки "Динамо" был Рубчинский, к нему подключался Кабаев. Но Валентин сегодня находился во всех частях поля. И именно он положил начало голевой атаке, которая после многочисленных попыток все-таки завершилась точным ударом Пихаленка в правый угол ворот латвийцев.
Динамо (Киев, Украина) – РФШ (Рига, Латвия) 1:0
Гол: Пихаленок 76
"Динамо": Нещерет – Тимчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Пихаленок, Михайленко, Рубчинский (Саленко 88) – Ярмоленко (Волошин 90), Ванат, Кабаев (Пономаренко 86)
РФШ: Ондоа – Нджие (Мареш 80), Пренга, Липущек – Савалниекс, Маргиев, Паныч, Одишария – Икауньекс, Нджики (Куадио 46), Зеленковс (Лемаич 80)
Предупреждения: Биловар 20, Пренга 90+1 – Паныч 39, Пономаренко 90+1
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