  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Динамо – РФШ 1:0. Дебютная победа в финальном матче
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Динамо – РФШ 1:0. Дебютная победа в финальном матче

Лига Европы
Обновлено

Киевляне впервые одерживают верх над соперником в этой Лиге Европы

ЛЕ. Динамо – РФШ 1:0. Дебютная победа в финальном матче

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, восьмой тур

"Фолькспаркштадион" (Гамбург)

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Для обеих команд этот матч – просто подготовка к возобновлению внутренних чемпионатов с возможностью заработать призовые деньги за победу. Однако, честно говоря, спарринги в Турции проводятся на более качественных полях. И именно на газоне стоит сделать акцент, ведь он стал одним из основных факторов вектора поединка.

Со старта "Динамо" взяло владение мячом под свой контроль. Ярмоленко обострял с правого фланга, много забеганий левой бровкой делал Вивчаренко. Первые 20 минут были скупы на моменты, и только после пересечения этой отметки именно с левого фланга пришла опасность благодаря контратаке. Кабаев даже гол забил после того, как Ванат попал в штангу. Но у одиннадцатки "Динамо" был зафиксирован офсайд.

А на 22-й минуте очень хороший момент создали гости. После навеса с правого фланга пробил головой Икауньекс. Круглый полетел под перекладину, но Нещерет в прыжке перевел его на угловой.

Хоть и мяч был у ног подопечных Шовковского, но им не хватало креатива впереди. Также к этому прибавился мощный защитный блок от гостей. Лишь к концу тайма "Динамо" смогло ответить реальным голевым моментом. Пихаленок шикарной передачей разрезал оборону РФШ, Рубчинский прострелил в центр, а Ванат выбежал на передачу и пробил мимо ворот.

И важно сделать акцент на одном очень важном аспекте: качество поля. Ну как "качество"... Скорее, абсолютная противоположность. После одного подката за футболистом оставался болотный след, куски газона летели из-под ног, а игроки регулярно скользили. При таких условиях гораздо легче защищаться, чем обороняться. Так РФШ, кстати, в Латвии у "Аякса" недавно и выиграл.

В перерыве гости произвели замену нападающего. И практически сразу Куадио чуть не отличился: замыкал дальнюю стойку во время углового, но пробил мимо каркаса ворот. На 56-й минуте киевляне ответили двумя полушансами. Удар Кабаева после смещения с фланга выше ворот подкорректировал рикошет, а с углового прямым ударом обострял Пихаленок. Впоследствии он мощно пробил в створ со стандарта.

Ощутимо прибавилось моментов у киевлян после перерыва. Основным двигателем атаки "Динамо" был Рубчинский, к нему подключался Кабаев. Но Валентин сегодня находился во всех частях поля. И именно он положил начало голевой атаке, которая после многочисленных попыток все-таки завершилась точным ударом Пихаленка в правый угол ворот латвийцев.

Динамо (Киев, Украина) – РФШ (Рига, Латвия) 1:0

Гол: Пихаленок 76

"Динамо": Нещерет – Тимчик, Биловар, Михавко, Вивчаренко – Пихаленок, Михайленко, Рубчинский (Саленко 88) – Ярмоленко (Волошин 90), Ванат, Кабаев (Пономаренко 86)

РФШ: Ондоа – Нджие (Мареш 80), Пренга, Липущек – Савалниекс, Маргиев, Паныч, Одишария – Икауньекс, Нджики (Куадио 46), Зеленковс (Лемаич 80)

Предупреждения: Биловар 20, Пренга 90+1 – Паныч 39, Пономаренко 90+1

По теме
yellow-arrow
Журналист UA-Футбол сообщил, как президент Динамо отблагодарит футболистов за успешную неделю в еврокубках
yellow-arrow
Есть первая победа! Динамо - РФШ 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
"Поле не соответствует уровню международных матчей", - Шовковский после матча с РФШ посетовал на газон, травмы, но остался доволен результатом
Динамо (Киев) РФШ (Рига)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не дармоед (Запорожье)
31.01.2025 в 00:34
Резервісти Футбольної Школи повержені .Слава Україні!)
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 17
Не дармоед (Запорожье)
31.01.2025 в 00:34
Резервісти Футбольної Школи повержені .Слава Україні!)
Ответить
0
1
vlotko (Броди)
31.01.2025 в 00:23
Задовбали коментатори поганим станом поля. А хто це поле вибрав? Збірна на ньому грала і мова була та ж сама, мабуть, німці виставили найнижчу орендну плату
Ответить
1
0
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
31.01.2025 в 00:05
Играли просто отвратительно! Слава Богу, этот турнир для ДК закончился! Дрова одним словом!
Ответить
3
4
avatar
Djon (Україна)
31.01.2025 в 00:21
експерти із запора повилазили, якщо Динамо дрова, то твій Металург лайно
Ответить
0
3
Omega1978 (Kyiv)
31.01.2025 в 00:01
sticker
Ответить
2
1
avatar
Spokoyno (Київ)
30.01.2025 в 23:59
Так без важкого трафіка Динамо виглядало краще Утім наскільки краще, що з школярами ледь досягли перемоги! Проте перемога це 450 тис на утримання команди і відповзли з останнього місця!
Ответить
5
2
жека-киев (биг виладж)
31.01.2025 в 00:13
Це ше +150 тис, за 2 строки в таблиці. І головне, хоч якісь бали в рейтинг! Бо останній притомний сезон був 5 років тому, і ті бали, вже підуть, і вже в 3му раунді в посів можна не попасти!
Ответить
3
1
avatar
Bаrcelinius
30.01.2025 в 23:58
Разве может команда победившая Аякс так хреново играть?
Ответить
1
3
avatar
Spokoyno (Київ)
31.01.2025 в 00:08
Аякс бореться за чемпіонство... Тому мабуть вирішив, що три бали у кишені, нефіг напружуватися А коли виходиш з таким настроєм на поле важко потім зібратися та відігратися! Згоден, щоб перемогти навіть розслаблений Аякс потрібна не лише жага до перемоги, а і клас гравців... команди!
Ответить
0
1
vlotko (Броди)
31.01.2025 в 00:16
Аякс у цій грі домінував, але одна результативна контратака вирішила долю гри. Я рахую, що латишам повезло.
Ответить
0
0
avatar
kotigorok (Чернігів)
30.01.2025 в 23:57
Молодці! Впевнена перемога
Ответить
1
3
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.01.2025 в 23:57
Слила рижская школа за суркисские тугрики..
Ответить
1
9
avatar
Djon (Україна)
31.01.2025 в 00:16
жижа, яка же ти @бнута потвора
Ответить
0
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
31.01.2025 в 00:21
не воняй грязная обезьяна иди суркису яйца лижи!
 
1
2
avatar
Bаrcelinius
30.01.2025 в 23:55
Ну договорняк же, ну.
Ответить
1
7
ANESTEZIO (Вінниця )
31.01.2025 в 00:14
Розпочинаємо рубрику: "Невигадані історії про Барсел@ха". Коли Барсел@х народився на ранньому строці лікарі просто знизили плечами і сказали мамі, що в неї народився олігофрен. Мати подумала: о, яке гарне ім'я! І так від незнання записала в свідоцтві Барсел@ха: Олєгофрен...Вже згодом Барсел@х скоротив собі ім'я до Олєга. Але ми то насправді знаємо як його звати
Ответить
0
2
avatar
Djon (Україна)
31.01.2025 в 00:18
барселінгус, якого хрена ти дивишься Динамо? дрочи на кревбац та барсюлону
Ответить
1
3

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости