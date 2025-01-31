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Им предстоит решить кому пройти далее. Определились команды, которые сыграют стыковые матчи ЛЕ

Лига Европы
Обновлено

Командам предстоит пройти ещё 2 тура

Им предстоит решить кому пройти далее. Определились команды, которые сыграют стыковые матчи ЛЕ

uefa.com

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Определились команды, которые сыграют стыковые матчи.

  • "Ференцварош" или "Порту" попадут на "Рому" или "Викторию". После победители матчей в 1/8 финала попадут на "Лацио" или "Атлетик".
  • На "Олимпиакос" или "Рейнджерс" попадут победители противостояний с участием "Твенте" или "Фенербахче" против "Будё/Глимт" или "Андерлехт".
  • Победители матчей "Юниона Сент-Жиллуаз" или "ПАОКа" против "ФКСБ" или "Аякса" попадут в 1/8 финала на "Айнтрахт" или "Лион".
  • На английские команды "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед" попадут победители пар "АЗ" или "Мидтьюлланн" против "Реал Сосьедад" или "Галатасарай".

Напомним, что жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы состоится 31 января.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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