Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Им предстоит решить кому пройти далее. Определились команды, которые сыграют стыковые матчи ЛЕ
Командам предстоит пройти ещё 2 тура
uefa.com
Определились команды, которые сыграют стыковые матчи.
- "Ференцварош" или "Порту" попадут на "Рому" или "Викторию". После победители матчей в 1/8 финала попадут на "Лацио" или "Атлетик".
- На "Олимпиакос" или "Рейнджерс" попадут победители противостояний с участием "Твенте" или "Фенербахче" против "Будё/Глимт" или "Андерлехт".
- Победители матчей "Юниона Сент-Жиллуаз" или "ПАОКа" против "ФКСБ" или "Аякса" попадут в 1/8 финала на "Айнтрахт" или "Лион".
- На английские команды "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед" попадут победители пар "АЗ" или "Мидтьюлланн" против "Реал Сосьедад" или "Галатасарай".
???? Europa League - Knockout Play-offs:— Football Rankings (@FootRankings) January 30, 2025
???????? Ferencváros / ???????? Porto
VS
???????? AS Roma / ???????? Viktoria Plzeň
???????? Twente / ???????? Fenerbahçe
VS
???????? Bodø/Glimt / ???????? Anderlecht
???????? Union SG / ???????? PAOK
VS
???????? FCSB / ???????? Ajax
???????? AZ Alkmaar / ???????? Midtjylland
VS
???????? Real Sociedad / ???????? Galatasaray
????… pic.twitter.com/m18390q6kQ
Напомним, что жеребьёвка стыковых матчей Лиги Европы состоится 31 января.
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