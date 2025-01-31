Лига Европы
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Наименьший показатель из 4-х домашних матчей. Известно, сколько болельщиков посетило игру Динамо - РФШ
С Гамбургом просчитались
Getty Images/Global Images Ukraine
Киевское "Динамо" в Гамбурге в 8-м, заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимало латвийский РФШ.
Матч закончился
И как сообщает наш корреспондент, официально на матче присутствует 3 698 зрителей. И это наименьший показатель из всех условно домашних матчах киевлян в нынешнем евросезоне.
Также отметим, что "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф Лиги Европы, набрав, в итоге, 4 очка в 8 поединках.
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жека-киев (биг виладж)
31.01.2025 в 00:28
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