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Наименьший показатель из 4-х домашних матчей. Известно, сколько болельщиков посетило игру Динамо - РФШ

Лига Европы
Обновлено

С Гамбургом просчитались

Наименьший показатель из 4-х домашних матчей. Известно, сколько болельщиков посетило игру Динамо - РФШ

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" в Гамбурге в 8-м, заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимало латвийский РФШ.

Матч закончился минимальной победой киевлян 1:0.

И как сообщает наш корреспондент, официально на матче присутствует 3 698 зрителей. И это наименьший показатель из всех условно домашних матчах киевлян в нынешнем евросезоне.

Также отметим, что "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф Лиги Европы, набрав, в итоге, 4 очка в 8 поединках.

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Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
31.01.2025 в 00:28
За то тут на 10євро квиток дорожче Бізнесменєпть! А то шо їздити далі, оренда дорожче, і в футбольній країні, це видовище так собі, не здогадався Ше раз доводить, шо успєшний успєх, наших олігархів, не стільки від розуму, стільки завдяки контрольованим ними політсилам, які для них країну грабують.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
31.01.2025 в 00:28
За то тут на 10євро квиток дорожче Бізнесменєпть! А то шо їздити далі, оренда дорожче, і в футбольній країні, це видовище так собі, не здогадався Ше раз доводить, шо успєшний успєх, наших олігархів, не стільки від розуму, стільки завдяки контрольованим ними політсилам, які для них країну грабують.
Ответить
0
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