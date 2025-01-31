Наименьший показатель из 4-х домашних матчей. Известно, сколько болельщиков посетило игру Динамо - РФШ

Киевское "Динамо" в Гамбурге в 8-м, заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимало латвийский РФШ.

Матч закончился минимальной победой киевлян 1:0.

И как сообщает наш корреспондент, официально на матче присутствует 3 698 зрителей. И это наименьший показатель из всех условно домашних матчах киевлян в нынешнем евросезоне.

Также отметим, что "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф Лиги Европы, набрав, в итоге, 4 очка в 8 поединках.