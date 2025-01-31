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Хоть Динамо не последнее. Итоговая турнирная таблица Лиги Европы
Сначала так можно было предсказать?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прошли 18 матчей последнего тура Лиги Европы.
Киевское "Динамо" вылетело ещё после шестого тура. По итогам украинская команда заняла 34-е место с 4-мя баллами.
Итоговая таблица этапа Лиги.
???? Europa League - Final Standings.— Football Rankings (@FootRankings) January 30, 2025
✅ Top 8 - Round of 16.
???? 9th-24th - Knockout Play-offs.
❌ 25th-36th - Eliminated. pic.twitter.com/SWcyZhdacF
Напомним, что места с 1-8 проходят сразу в 1/8 финала. С 9-16 и 17-24 сыграют между собой в стыковых матчах за проход далее. Команды, занявшие 25-36 места вылетают из еврокубков.
Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт 31 января.
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