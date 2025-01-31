  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Хоть Динамо не последнее. Итоговая турнирная таблица Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хоть Динамо не последнее. Итоговая турнирная таблица Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Сначала так можно было предсказать?

Хоть Динамо не последнее. Итоговая турнирная таблица Лиги Европы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Прошли 18 матчей последнего тура Лиги Европы.

Киевское "Динамо" вылетело ещё после шестого тура. По итогам украинская команда заняла 34-е место с 4-мя баллами.

Итоговая таблица этапа Лиги.

Напомним, что места с 1-8 проходят сразу в 1/8 финала. С 9-16 и 17-24 сыграют между собой в стыковых матчах за проход далее. Команды, занявшие 25-36 места вылетают из еврокубков.

Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт 31 января.

По теме
yellow-arrow
Журналист UA-Футбол сообщил, как президент Динамо отблагодарит футболистов за успешную неделю в еврокубках
yellow-arrow
Есть первая победа! Динамо - РФШ 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
"Поле не соответствует уровню международных матчей", - Шовковский после матча с РФШ посетовал на газон, травмы, но остался доволен результатом
Лига Европы
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не дармоед (Запорожье)
31.01.2025 в 00:40
Доигрались,главное не последние.(
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Не дармоед (Запорожье)
31.01.2025 в 00:40
Доигрались,главное не последние.(
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости