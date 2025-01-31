Хоть Динамо не последнее. Итоговая турнирная таблица Лиги Европы

Прошли 18 матчей последнего тура Лиги Европы.

Киевское "Динамо" вылетело ещё после шестого тура. По итогам украинская команда заняла 34-е место с 4-мя баллами.

Итоговая таблица этапа Лиги.

???? Europa League - Final Standings.



✅ Top 8 - Round of 16.



???? 9th-24th - Knockout Play-offs.



❌ 25th-36th - Eliminated. pic.twitter.com/SWcyZhdacF — Football Rankings (@FootRankings) January 30, 2025

Напомним, что места с 1-8 проходят сразу в 1/8 финала. С 9-16 и 17-24 сыграют между собой в стыковых матчах за проход далее. Команды, занявшие 25-36 места вылетают из еврокубков.

Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт 31 января.