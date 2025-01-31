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"Нужно было доказать, что это случайность": Ярмоленко – о финише общего этапа и словах Суркиса накануне двух последних игр
Андрей дал флеш-комментарий после матча
Getty Images / Global Images Ukraine
35-летний нападающий подвел итоги выступления киевлян в этом розыгрыше Лиги Европы.
"Футбола было мало. Вы видели состояние газона. Играть в конструктивный футбол было тяжело, садятся ноги на таком газоне. Хорошо, что победили. Мы понимаем, что провалили ЛЕ. Надо было хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками.
Мое состояние? Всё хорошо. Отдал все силы, понимал, что у нас на скамейке запасных много футболистов, которые могут выйти и быть более полезными на последних минутах. Потому попросил замену".
"Победа важна. В первой части чемпионата было тяжело, много разъездов, трудно восстанавливаться. Надо было самим себе доказать, что это случайность, что тяжело через дорогу – дело не в уровне. Если мы бы не взяли очки с "Галатасараем", не победили сегодня, так наши болельщики вообще бы нас не поняли.
Президент сказал перед этими двумя матчами, что на кону честь клуба. Игроки это чувствовали, отдали все силы в этих поединках. С положительным настроением готовимся к УПЛ.
Формат турнира? Интересный. Увидим, как будет дальше. Все то, что новое – всегда интересно. 8 матчей, не 6. Так мы бы проходили сборы раньше, а вместо этого уже было два официальных матча", – заявил Андрей.
Ярмоленко вышел в старте против РФШ и покинул поле уже на 90-й минуте.
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