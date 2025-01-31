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Пихаленок: Как на коньках катались на этом поле

Лига Европы
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Полузащитник Динамо прокомментировал матч с РФШ

Пихаленок: Как на коньках катались на этом поле

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Динамо" поделился ощущениями после матча Лиги Европы с "РФШ".

По его словам поле было скользким и матч тяжелым.

"Очень тяжелый матч. Поле тоже. Как на коньках катались на этом поле. Какие были шипы - неважно. Первый тайм играл в 13 мм, на второй надел 15 мм, катался и во втором тайме. Соперник защищался низким блоком. Хорошо, что нам удалось забить и довести матч до победы.

В перерыве тренерский штаб откорректировал наши ошибки. Уже во втором тайме вышли и создали больше остроты назад. Надо было открываться больше в зоны, так и возник гол", - сказал Пихаленок.

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Полузащитник восстановился после травмы. Ему даже писали болельщики с вопросами когда вернется на поле. Но, по его словам, прикольно получилось в момент гола.

"Результативные действия очень важны в психологическом плане после возвращения, я не играл из-за травмы более 2 месяцев, очень скучал по футболу. Болельщики уже спрашивали, когда я вернусь. Не сдался, продолжал работать. Слава Богу, что все хорошо. Забил, отдал. Главное, что команда сегодня победила.

76-й номер забивает на 76-й минуте? Забил, отпраздновал, посмотрел на табло, думаю, как так совпало. Прикольно получилось", - сказал Пихаленок.

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Напомним, что "Динамо" обыграло РФШ со счетом 1:0. По итогу "Динамо" заняло 34-е место в турнирной таблице.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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