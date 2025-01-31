"Поле не соответствует уровню международных матчей", - Шовковский после матча с РФШ посетовал на газон, травмы, но остался доволен результатом

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский в эфире megogo подвел итог м атча 8-го тура Лиги Европы с латвийским РФШ (1:0).

"Мало того, что играли с плотно обороняющейся организованной командой, хорошо контратакует, имеет в своем арсенале много высоких игроков, так еще и нужно было бороться с качеством газона. Он не соответствует уровню международных матчей".

"Почему долго не делал замены? А вы видели нашу заявку? Я не мог рассчитывать на 6 футболистов. Теперь еще и Бущана нет. У нас в команде было 4 молодых футболиста, 2 из которых вообще первый раз в заявке, а еще 2 сыграли 5 минут с "Гаталасараем". Мы понимали, что будет непросто.

"Победа с турнирной точки зрения не имела никакого значения. Однако с точки зрения имиджа, положительных эмоций, настроения – мы стремились победить. Поблагодарил ребят за отношение, за отношение. Именно эту победу мы уже заслужили".

"Позитивный для нас матч с учетом тех требований, которые есть в современном футболе, и того, что мы от своих игроков хотим видеть на футбольном поле".

"Насколько новый формат ЛЕ приятен для наших клубов? Давайте пока не будем делать выводов. Надо будет посмотреть, как мы пройдем этот весенний этап. Мы физически были готовы к этим матчам. Будет несколько дней отдыха и будет второй этап подготовки ко второму кругу", - сказал Шовковский.

Также отметим, что "Динамо" не смогло пробиться в плей-офф Лиги Европы, набрав, в итоге, 4 очка в 8 поединках.