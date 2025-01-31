Журналист UA-Футбол сообщил, как президент Динамо отблагодарит футболистов за успешную неделю в еврокубках

В двух заключительных турах этапа лиги столичный клуб заработал 4 балла и покинул последнюю строчку таблицы, поднявшись на 2 позиции.

Как сообщает журналист UA-Футбол с места событий, президент "Динамо" Игорь Суркис предоставит футболистам время для дополнительного отдыха и восстановления. Речь идет о 4 днях выходных.

Лидер УПЛ в феврале сыграет 3 спарринга против "Шкендии" (06.02), "Эсбьерга" (10.02) и снова встретится с РФШ, но уже в неофициальном формате (16.02). Первый матч во второй половине чемпионата с "Карпатами" состоится 23 февраля.