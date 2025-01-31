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Журналист UA-Футбол сообщил, как президент Динамо отблагодарит футболистов за успешную неделю в еврокубках
Игроки на положительной ноте завершили общий этап
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В двух заключительных турах этапа лиги столичный клуб заработал 4 балла и покинул последнюю строчку таблицы, поднявшись на 2 позиции.
Как сообщает журналист
Лидер УПЛ в феврале сыграет 3 спарринга против "Шкендии" (06.02), "Эсбьерга" (10.02) и снова встретится с РФШ, но уже в неофициальном формате (16.02). Первый матч во второй половине чемпионата с "Карпатами" состоится 23 февраля.
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