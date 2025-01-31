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"Сошло бремя с плеч, но очень поздно": Кабаев – о победе над РФШ

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"Сошло бремя с плеч, но очень поздно": Кабаев – о победе над РФШ

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

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Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев ексклюзивно для UA-Футбол прокомментировал победу над РФШ в рамках восьмого тура основного этапа Лиги Европы.

– Первая победа в ЛЕ в этом сезоне: бремя с плеч?

– Конечно сошла бремя, но очень поздно… Хотелось бы гораздо раньше. Я считаю, что у нас были предпосылки и в других матчах лучше сыграть, но это наш, можно сказать, такой горький опыт. Однако без него не будет прогресса. Я так полагаю.

Конечно, не очень приятно. Есть над чем работать. Я говорю это каждое интервью. Потому что есть много молодых ребят, много наших воспитанников, которым такие матчи пойдут во благо.

– Просто ужасное поле на стадионе. Вам даже тяжело было стоять на ногах…

– Поле, как и раньше, было тяжелым, а сейчас приехали на второй матч и оно стало еще хуже. Но мы были в равных условиях.

Сейчас такое говорить после матча, но… наверное, если бы поле было лучше, то быстрее футбол был бы. И меньше нужно было бы думать, как мяч принимать, а скорее бы он ходил. А тут он прыгал. И пока посмотришь где мяч, пока сделаешь два-три лишних касания, которые мешали играть в быстрый футбол. Но что имеем, то имеем.

– "Динамо" дважды набрало очки в январе – это были единственные зачетные пункты команды в ЛЕ. Может, теперь лучше все матчи играть в январе?

– Честно, не хочется сейчас вылетать, потому что чем больше матчей, тем лучше для нас. Мы все любим играть, даже с такими переездами довольно длинными, которые тяжело даются. Но лучше такие матчи, чтобы мы играли в Европе, чтобы приходили наши люди. Мы очень ценим, что так далеко от Украины они приходят и поддерживают нас.

Мы слышали сегодня фанатов на стадионе, и в гостиницу приезжают они с детьми. Мы очень рады видеть их и стараемся, если это возможно, уделять внимание”, – сказал Кабаев.

Киевляне не только впервые победили в этом сезоне Лиги Европы, но и матч против РФШ стал дебютным, в котором "Динамо" не пропустило. В общей сложности подопечные Шовковского набрали четыре очка в восьми поединках.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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