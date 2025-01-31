"Стерильный контроль и случайный гол". Динамо – РФШ. Обзор послематчевой латвийской прессы

Почему так поздно? Украинские болельщики наконец дождались первой победы киевлян в еврокубках. К сожалению, она останется единственной в этом сезоне, поскольку основной этап завершен. Конечно, команда Шовковского на евроарене в этом сезоне разочаровала, однако это мы осознавали еще задолго до последнего матча против латвийского "РФШ".

Нам оставалось лишь надеяться на красивое завершение, на победное хлопанье дверью на прощание. Возможно, хлопнуть не получилось, но хоть немного улучшить настроение украинцам все же удалось. Минимальная победа с голом от Пихаленка, которая принесла команде три очка и позволили завершить свой путь даже не на последнем месте в турнирной таблице. Небольшой позитив на фоне катастрофического евросезона киевлян. А что об этой игре пишут наши коллеги из Латвии? Как они восприняли это поражение и что написали по итогам игры? Именно для этого мы здесь собрались и именно с этим мы попробуем разобраться.

Известное латвийское издание LSM вышло с заголовком: "РФШ завершает свой путь в Лиге Европы минимальным поражением от киевского Динамо". То есть просто и прозаично. У местных авторов не было больших надежд на выступление их команды в еврокубке, поэтому поражения и неудачи они воспринимают относительно спокойно. Кажется, что та победа над "Аяксом" до сих пор играет им душу и мало что теперь может испортить им настроение.

В начале они сразу отмечают, что из-за войны в Украине матч киевляне проводили не на домашнем "Олимпийском", а в Германии на стадионе "Гамбурга", а на игру пришло всего 3968 болельщиков, что является антирекордом для "Динамо" в этом сезоне Лиги Европы.

Вот, что там написали непосредственно о самом матче: "В первые 10 минут обе команды скорее присматривались и искали правильный темп игры, поэтому они прошли без особых обострений, до 18-й минуты моментов больше не стало, однако владение мячом выглядело неприлично: 84% на 16% в пользу хозяев поля. Только после 20-й минуты игра слегка оживилась".

Вспомнили они и об отмененном голе Ваната: "После паса от Владислава Кабаева в направлении ворот на мяче оказался его тезка, нападающий Ванат, который заставил капитулировать голкипера Фабрика Ондоа, однако боковой арбитр сразу же зажег флажок об офсайде".

Далее в материале просто идет детальное описание опасных моментов во встрече, о самом голе Пихаленка они написали коротко, зато отметили, что реакция от "РФШ" на пропущенный гол была замечательной, ведь команда имела реальный шанс сравнять счет на табло. Евро-приключение "РФШ" в статье назвали авантюрным и веселым, там нашли за что похвалить своих любимцев. Что касается "Динамо", то никаких комплиментов в адрес соперника мы не увидели.

"Футболисты РФШ поражением завершают сезон в Лиге Европы", — создается впечатление, что заголовки для материалов писал один и тот же человек в разных латвийских изданиях, потому что это уже заголовок от TVNET.

Там сразу же отметили, что обе команды играли без турнирной мотивации и просто завершали для себя этот еврокубковый сезон. "У Динамо было просто невероятное преимущество по владению в первые 20-25 минут матча, однако это не воплощалось в действительно острые моменты. В конце тайма они могли открыть счет, однако Владислав Ванат пробил чрезвычайно неточно, за что мы можем только поблагодарить украинского нападающего".

По поводу отмененного гола здесь не написали практически ничего, а гол Пихаленка припомнили просто для "годится". Особых эмоций по поводу поражения в самом материале не было. "РФШ провел достойный сезон в Лиге Европы и жаль, что это путешествие завершается поражением. Даже в этом матче они могли зацепиться за результат, однако не повезло. Именно не повезло, потому что к работе футболистов и их желанию вопросов быть не может", — написали в материале. Опять же, в попытках найти что-то о выступлении именно киевлян и как оценивают его, мы потерпели фиаско.

Издание Delfi Sports, как вы уже догадались, также вышло с прозаическим заголовком: "РФШ завершает замечательный сезон в Лиге Европы поражением". В этом материале также не было размышлений по поводу игры киевского "Динамо". Это получилась скорее комплиментарная статья о "РФШ", в которой команду благодарят за такое выступление, поскольку местные журналисты ожидали меньшего от итогов основного этапа Лиги Европы.

Также там отметили то, как латвийские выездные болельщики во время матча скандировали "Слава Украине!", на что получали ответ от украинских болельщиков: "Героям Слава!" То есть на трибунах точно царила приятная и теплая атмосфера, несмотря на то, что самих болельщиков было менее 4 тысяч.

"Находиться на этом стадионе было приятно. Болельщики приехали точно не враждовать, да и команды на поле также приехали не враждовать, ведь потеряли все шансы на плей-офф раунд еще накануне. Здесь каждый приехал доигрывать и, возможно, зацепиться за престиж. Более успешным в этом плане было именно Динамо", — написал автор сайта.

"Храбрая борьба от РФШ все равно завершается провалом", — это заголовок издания Sporta Zinas. Журналист сайта также продолжает мысли своих коллег из вышеупомянутых изданий: хорошая и храбрая игра от их команды, однако без результата. Единственное отличие: выступление в Лиге Европы от "РФШ" здесь все же оценивают как провал, а не достойное выступление.

"Учитывая уровень, который показали киевляне в этом сезоне Лиги Европы, были определенные надежды на этот матч. Можно было хорошо попрощаться с Европой, одержав победу в последнем туре. Динамо не выиграло ни одного своего матча накануне, от того ожидания были соответствующими, впрочем они не оправдались", — говорится в материале.

По поводу игры команды Шовковского здесь написали следующее: "Мало футбола было как от РФШ, так и от киевлян. Много борьбы и сумбура, но катастрофически не хватало футбола. Казалось, что этот матч решит один единственный гол, который случайно забьет какая-то из команд. Этой командой стали именно украинцы, хотя трудно сказать, чем они выделялись, кроме стерильного контроля большую часть игры".

Вот такая невнятная и неуверенная, но победа "Динамо" в Лиге Европы. Мы ждали этого с сентября прошлого года и, наконец, дождались. Жаль, что это уже не имеет никакого значения в турнирном плане.

"РФШ" мы хотим поблагодарить за классную конкуренцию в этой игре. Желаем этой команде только всего наилучшего и прощаемся с еврокубками для украинских команд в этом сезоне. Хочется верить, что в следующем сезоне нас ждет больше приятных эмоций.