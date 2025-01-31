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“Это бьет по самолюбию. Динамо не должно так играть”: Кабаев подытожил выступления в еврокубках
А также поделился целями в завершение кампании
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Вингер "Динамо" Владислав Кабаев в эксклюзивном комментарии для UA-Футбол подытожил евросезон для киевлян.
“ – С чем это связано, что только в январе удалось набрать очки: логистика или…
– Да нет. Логистике мы уж слишком много уделяем внимание. Конечно все понимают, что да, нам тяжело ездить. Но только на это сбрасывать и говорить, что мы проигрывали через логистику, нет. Давайте будем на себя чуть-чуть смотреть и брать на себя ответственность. Логистика логистикой, но ноги, руки, голова могли сыграть лучше.
– Как подытожите евросезон для "Динамо", включая матчи квалификации ЛЧ?
– Да по-разному можно! Было и очень ярко. Вот Лига чемпионов. Многие вообще не верили в нас, а мы это опровергли результатом. Что мы, возможно, это будет громко сказано, но живы. Что мы можем дарить эмоции людям.
И потом Лига Европы… Вот мы с пацанами разговаривали, с тренером. Что-то у нас так сломалось, что не дало нам этого результата. Это бьет по самолюбию. "Динамо" не должно так играть. Мы рассчитывали на гораздо лучший результат, чем у нас сейчас. Говорю же: что имеем, то имеем.
Следовательно, такой горький опыт, который даст нам только прогресс в чемпионате. Сейчас будут у нас все силы сконцентрированы на УПЛ, потому что нам нужно и Кубок выигрывать и чемпионат: задачи такие у команды. А такие матчи как против РФШ – мы все это понимаем – только в плюс будут”, – сказал Кабаев.
Текущий сезон еврокубков "Динамо" начало со второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Сначала киевляне прошли "Партизан" (6:2, 3:0), затем преодолели "Рейнджерс" (1:1, 2:0), а в раунде плей-офф вылетели от "Зальцбурга" (0:2, 1:1).
В основном этапе Лиги Европы подопечные Шовковского проиграли первые шесть туров, а в январе завоевали четыре очка из шести возможных. В итоге "Динамо" заняло 34 место из 36 команд.
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