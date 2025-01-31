“Это бьет по самолюбию. Динамо не должно так играть”: Кабаев подытожил выступления в еврокубках

Вингер "Динамо" Владислав Кабаев в эксклюзивном комментарии для UA-Футбол подытожил евросезон для киевлян.

“ – С чем это связано, что только в январе удалось набрать очки: логистика или…

– Да нет. Логистике мы уж слишком много уделяем внимание. Конечно все понимают, что да, нам тяжело ездить. Но только на это сбрасывать и говорить, что мы проигрывали через логистику, нет. Давайте будем на себя чуть-чуть смотреть и брать на себя ответственность. Логистика логистикой, но ноги, руки, голова могли сыграть лучше.

– Как подытожите евросезон для "Динамо", включая матчи квалификации ЛЧ?

– Да по-разному можно! Было и очень ярко. Вот Лига чемпионов. Многие вообще не верили в нас, а мы это опровергли результатом. Что мы, возможно, это будет громко сказано, но живы. Что мы можем дарить эмоции людям.

И потом Лига Европы… Вот мы с пацанами разговаривали, с тренером. Что-то у нас так сломалось, что не дало нам этого результата. Это бьет по самолюбию. "Динамо" не должно так играть. Мы рассчитывали на гораздо лучший результат, чем у нас сейчас. Говорю же: что имеем, то имеем.

Следовательно, такой горький опыт, который даст нам только прогресс в чемпионате. Сейчас будут у нас все силы сконцентрированы на УПЛ, потому что нам нужно и Кубок выигрывать и чемпионат: задачи такие у команды. А такие матчи как против РФШ – мы все это понимаем – только в плюс будут”, – сказал Кабаев.