Замена Довбика сработала. Рома – Айнтрахт 2:0. Обзор матча

В первом тайме "джаллоросси" создали немало моментов, но 7 из 11 ударов пролетели мимо ворот. После перерыва игра выровнялась, а мячом чаще стали владеть немецкие "орлы". Это не помогло гостям, а конкурент Артема Довбика вышел вместо украинца и удвоил счет через 2 минуты.

"Капитолини" поднялись на 15-ю строчку (12 баллов). "Капризная дева" опустилась на пятую позицию (16 очков) и будет играть в ⅛.

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Смотрите обзор матча 8 тура Лиги Европы

Рим. Стадио Олимпико, 64 458 зрителей

Рома – Айнтрахт 2:0

Голы: Анхелино, 44, Шомуродов, 69