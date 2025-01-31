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Замена Довбика сработала. Рома – Айнтрахт 2:0. Обзор матча
Волки выходят в следующий раунд
Фото: Per Sempre Calcio
В первом тайме "джаллоросси" создали немало моментов, но 7 из 11 ударов пролетели мимо ворот. После перерыва игра выровнялась, а мячом чаще стали владеть немецкие "орлы". Это не помогло гостям, а конкурент Артема Довбика вышел вместо украинца и удвоил счет через 2 минуты.
"Капитолини" поднялись на 15-ю строчку (12 баллов). "Капризная дева" опустилась на пятую позицию (16 очков) и будет играть в ⅛.
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Смотрите обзор матча 8 тура Лиги Европы
Рим. Стадио Олимпико, 64 458 зрителей
Голы: Анхелино, 44, Шомуродов, 69
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