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Яремчук – в топ-5 украинцев по количеству голевых действий в основной части ЛЕ с сезона 2015/16

Лига Европы
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Помог разгромить Карабах

Яремчук – в топ-5 украинцев по количеству голевых действий в основной части ЛЕ с сезона 2015/16

Фото: olympiacos.org

Новина українською

Роман Яремчук отметился первым результативным действием в футболке "Олимпиакоса" в еврокубках. За последние 9,5 лет только 3 украинца набрали больше голевых пунктов в группе и плей-офф турнира.

Топ-10 украинцев по системе гол+пас в основной части Лиги Европы (2015/16 – н.в.)

  • Виктор Цыганков – 15 (7+8);
  • Виталий Буяльский – 14 (4+10);
  • Жуниор Мораес – 7 (6+1);
  • Роман Яремчук – 6 (4+2);
  • Николай Морозюк – 6 (2+4);
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  • Марлос – 5 (1+4);
  • Денис Гармаш – 4 (4+0);
  • Андрей Ярмоленко – 3 (3+0);
  • Виталий Миколенко – 3 (2+1);
  • Евгений Коноплянка – 3 (2+1)

С учетом квалификационных раундов Роман провел в Лиге Европы 26 матчей (9 голов, 6 ассистов).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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