Лига Европы
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Яремчук – в топ-5 украинцев по количеству голевых действий в основной части ЛЕ с сезона 2015/16
Помог разгромить Карабах
Фото: olympiacos.org
Роман Яремчук отметился первым результативным действием в футболке "Олимпиакоса" в еврокубках. За последние 9,5 лет только 3 украинца набрали больше голевых пунктов в группе и плей-офф турнира.
Топ-10 украинцев по системе гол+пас в основной части Лиги Европы (2015/16 – н.в.)
- Виктор Цыганков – 15 (7+8);
- Виталий Буяльский – 14 (4+10);
- Жуниор Мораес – 7 (6+1);
- Роман Яремчук – 6 (4+2);
- Николай Морозюк – 6 (2+4);
- Марлос – 5 (1+4);
- Денис Гармаш – 4 (4+0);
- Андрей Ярмоленко – 3 (3+0);
- Виталий Миколенко – 3 (2+1);
- Евгений Коноплянка – 3 (2+1)
С учетом квалификационных раундов Роман провел в Лиге Европы 26 матчей (9 голов, 6 ассистов).
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