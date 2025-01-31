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Яремчук vs Кащук. Олимпиакос – Карабах 3:0. Обзор матча
Уверенная победа хозяев
AMNA/Georgia Panagopoulou
Хозяева доминировали на поле и нанесли 23 удара. Гости всего трижды пробивали по воротам и однажды попали в створ. Впрочем, греческий гранд долго не мог открыть счет и на перерыв команды ушли при счете 0:0.
Виктория позволила "красно-белым" выйти на седьмое место и сразу пробиться в ⅛ финала. Азербайджанский коллектив финишировал последним в таблице.
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Смотрите обзор матча 8 тура Лиги Европы
Пирей. Стадион Георгиос Караискакис, 31 500 зрителей
Голы: Эль-Кааби, 56, 60, Бьянкон, 89
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