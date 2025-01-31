  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Яремчук vs Кащук. Олимпиакос – Карабах 3:0. Обзор матча
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Яремчук vs Кащук. Олимпиакос – Карабах 3:0. Обзор матча

Лига Европы
Обновлено

Уверенная победа хозяев

Яремчук vs Кащук. Олимпиакос – Карабах 3:0. Обзор матча

AMNA/Georgia Panagopoulou

Новина українською

Хозяева доминировали на поле и нанесли 23 удара. Гости всего трижды пробивали по воротам и однажды попали в створ. Впрочем, греческий гранд долго не мог открыть счет и на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Виктория позволила "красно-белым" выйти на седьмое место и сразу пробиться в ⅛ финала. Азербайджанский коллектив финишировал последним в таблице.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 8 тура Лиги Европы

Пирей. Стадион Георгиос Караискакис, 31 500 зрителей

Олимпиакос – Карабах 3:0

Голы: Эль-Кааби, 56, 60, Бьянкон, 89

По теме
yellow-arrow
Яремчук – в топ-5 украинцев по количеству голевых действий в основной части ЛЕ с сезона 2015/16
yellow-arrow
Замена Довбика сработала. Рома – Айнтрахт 2:0. Обзор матча
yellow-arrow
“Это бьет по самолюбию. Динамо не должно так играть”: Кабаев подытожил выступления в еврокубках
Карабах (Агдам) Олимпиакос
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости