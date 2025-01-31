Едва не отыгрались с 0:3. Ференцварош – АЗ Алкмар 4:3. Обзор матча

"Орлы" еще до перерыва установили счет 3:0. Казалось, что имя победителя стало известно досрочно. Тем более, что "сырные фермеры" даже в створ не могли попасть. Во втором тайме на поле вышла совсем другая команда, но на камбек не хватило времени.

Венгерскому клубу эта виктория была нужнее. Оба коллектива будут играть в 1/16 финала.

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Смотрите обзор матча 8 тура Лиги Европы

Будапешт. Групама Арена, 18 657 зрителей

Ференцарош – АЗ Алкмар 4:3

Голы: Бен Ромдан, 9, 45, Траоре, 34, Варга, 82 (п) – Мейнанс, 76, 90+5, Перротт, 90