Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Едва не отыгрались с 0:3. Ференцварош – АЗ Алкмар 4:3. Обзор матча
Настоящее шоу в Будапеште
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Орлы" еще до перерыва установили счет 3:0. Казалось, что имя победителя стало известно досрочно. Тем более, что "сырные фермеры" даже в створ не могли попасть. Во втором тайме на поле вышла совсем другая команда, но на камбек не хватило времени.
Венгерскому клубу эта виктория была нужнее. Оба коллектива будут играть в 1/16 финала.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Смотрите обзор матча 8 тура Лиги Европы
Будапешт. Групама Арена, 18 657 зрителей
Голы: Бен Ромдан, 9, 45, Траоре, 34, Варга, 82 (п) – Мейнанс, 76, 90+5, Перротт, 90
Популярное сейчас
- Хоть Динамо не последнее. Итоговая турнирная таблица Лиги Европы
- ЛЕ. Динамо – РФШ 1:0. Дебютная победа в финальном матче
- Динамо – РФШ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- UA-Футбол представляет соперника Динамо (Киев): РФШ (Латвия)
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Жена Серхио Рамоса: старше на 8 лет, мама четверых детей и обладательница фигуры, которой восхищаются молодые девушки