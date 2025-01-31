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Динамо выиграло первый матч в ЛЕ почти за 4 года

Лига Европы
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Динамо выиграло первый матч в ЛЕ почти за 4 года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В финальном туре общего этапа киевляне одолели РФШ (1:0). Эта победа стала первой в турнире с марта 2021 года.

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В последний раз "бело-синие" оформили викторию в соревновании в феврале 2021-го. Тогда в ответном матче 1/16 финала столичная команда удачно выступила в Бельгии в поединке против "Брюгге" (1:0).

После выезда в Западную Фландрию украинский клуб провел в Лиге Европы 15 встреч, 13 из которых завершились поражениями. 30 января эта неприятная серия окончилась.

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Динамо (Киев)
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
31.01.2025 в 08:02
Просто попались ещё более инвалиды, чем динамовские инвалиды . А говорят чудес на свете не бывает
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Комментарии 2
fatov1986 (Лондон)
31.01.2025 в 08:02
Просто попались ещё более инвалиды, чем динамовские инвалиды . А говорят чудес на свете не бывает
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1
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Kondor (Веселе)
31.01.2025 в 07:42
Нарешті....Нарешті...Нарешті...ІЩо тут можна добавити?
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1
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