Динамо выиграло первый матч в ЛЕ почти за 4 года

В финальном туре общего этапа киевляне одолели РФШ (1:0). Эта победа стала первой в турнире с марта 2021 года.

В последний раз "бело-синие" оформили викторию в соревновании в феврале 2021-го. Тогда в ответном матче 1/16 финала столичная команда удачно выступила в Бельгии в поединке против "Брюгге" (1:0).

После выезда в Западную Фландрию украинский клуб провел в Лиге Европы 15 встреч, 13 из которых завершились поражениями. 30 января эта неприятная серия окончилась.