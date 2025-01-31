Лига Европы
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Прорвало во втором тайме. Тоттенхэм - Эльфсборг 3:0. Видео голов и обзор матча
Вовремя проснулись
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Эльфсборг" в 8-м туре Лиги Европы.
Благодаря этой победе "шпоры" напрямую отправились в 1/8 финала, в то время как шведский клуб вылетел из турнира.
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Лондон. "Тоттенхэм Хотспур".
"Тоттенхэм" - "Эльфсборг" 3:0
Гол: Скарлетт (70), Аджаи (84), Мур (90+4)
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