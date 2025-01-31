Легенда Динамо - о критике газона в матче с РФШ: А на чем мы раньше играли?

Бывший игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк прокомментировал победу киевского клуба над РФШ (1:0) в заключительном туре Лиги Европы.

- Идет подготовительный период, и "Динамо" в январе вынужденно форсировало подготовку. У команды было мало отдыха, не все футболисты еще в оптимальной форме - кто-то выглядит лучше, кто-то хуже. Однако, надо четко сказать: это не место для киевского "Динамо" в европейском футболе, "бело-синие" могли выступить лучше.

По моему мнению, киевляне могли иметь в своем активе как минимум 8-9 баллов. Где-то нашей молодой команде опыта не хватало, где-то фортуна была не на нашей стороне и пропускали тогда, когда этого не должно было случиться... Что касается матча с РФШ, то киевлянам нужна была победа, все были заведены, мы видели много эмоций.

- Показалось, что динамовцы в первую очередь стараются действовать осторожно...

- "Динамо" имело значительное преимущество, но его еще реализовать нужно. Когда время идет, а счет не открыт, это нередко становится причиной нелогичных действий.

- Что-то должно было измениться после перерыва, вы это заметили во втором тайме?

- В первой половине поединка "бело-синие" очень много разыгрывали мяч, однако футбол - это и удары по воротам. В "Динамо" немало исполнителей, которые обладают хорошим ударом - от того же Шапаренко, который в этот вечер не играл, до Пихаленка, который забил решающий гол. Но бить ради количества - это неправильно. Удар - это искусство, его нужно подготовить, правильную позицию выбрать, сделать это неожиданно для соперника. То есть, для качественных и опасных ударов необходимо мастерство.

- Газон был не в лучшем состоянии, и тот же Ванат часто падал из-за этого, и высказывал недовольство...

- Да, "Динамо" играло не на своем родном стадионе. Однако, где сейчас найдешь идеальный газон? И в конце концов хочется спросить: а раньше на чем мы играли? Неужели до этого не приходилось выступать на сложных полях? В этом матче поле было сложным для обеих команд, и падали периодически все. Ну что ж, шипы надо правильно подбирать. Если есть мастерство, то и такой газон не помеха для успеха.

- Как вам игра Ярмоленко?

- Я уже как-то говорил раньше, что "Динамо" бы не помешало в каждую линию по одному Ярмоленко. Что оценивать... Андрей умеет и мяч придержать, и пас отдать, и забить. Безусловно, ему уже трудновато выдерживать по 90 минут, однако он старается, и когда надо - делает все для победы.

- Почему Александр Шовковский не спешил с заменами?

- Это только тренеру известно. Иногда есть опасения, что те, кто выйдут на замену, могут не попасть в игру... Но хорошо, что вовремя удалось забить, и уже потом Шовковский бросил в бой Волошина и молодых Пономаренко с Саленко. Пономаренко, кстати, чисто выиграл борьбу у защитника и должен был выходить один на один, однако арбитр почему-то зафиксировал там фол - ошибочно, конечно, и сорвал атаку "Динамо". У Саленко было мало времени себя проявить.

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- Какое впечатление у вас осталось от игры РФШ?

- Это обычная постсоветская команда. Я играл против рижских команд, ничего не изменилось... Разве что сейчас легионеры у них появились, неплохие, кстати, исполнители. Однако, отмечу, что я не понимал, за счет чего РФШ собирается победить.

- То есть, успех "Динамо" в данном матче вполне логичен?

- Безусловно. Но "бело-синим" нужно прибавлять. Они просто еще не совсем готовы физически. Впереди еще значительный период подготовки, спарринги. Будет время войти в тонус, наиграть то, что понадобится во второй части сезона.

- Какую оценку можно поставить "Динамо" за выступление в этой Лиге Европы?

- Не хочу сказать, что это был провал, однако киевское "Динамо", повторюсь, не должно находиться на таких позициях. Такой результат, конечно, никого не устраивает. Сейчас из-за этого и команда переживает, и руководство клуба, и болельщики. Динамовцы привыкли к другому! Важно, что у нас есть команда, и есть время на подготовку. Думаю, что ко второй части чемпионата Украины "бело-синие" подойдут в хорошем состоянии. Весной необходимо прибавить во всем и решить главную задачу, - резюмировал Буряк.