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Красные дьяволы влетают в 1/8. ФКСБ - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига Европы
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Красные дьяволы влетают в 1/8. ФКСБ - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "ФКСБ" в 8-м туре основного этапа Лиги Европы.

Голами за манкунианцев отметились Диогу Далот и Кобби Мейну.

Таким образом, "МЮ" напрямую вышел в 1/8 финала, а "ФКСБ" сыграет два стыковых поединка.

Лига Европы. Этап лиги, 8-й тур

Стадион: "Национальная Арена" (Бухарест)

"ФКСБ" — "Манчестер Юнайтед" 0:2

Голы: Далот (60), Мейну (69)

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Лига Европы ФКСБ (Бухарест) Манчестер Юнайтед
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