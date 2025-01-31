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Красные дьяволы влетают в 1/8. ФКСБ - Манчестер Юнайтед 0:2. Видео голов и обзор матча
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Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" одержал победу над "ФКСБ" в 8-м туре основного этапа Лиги Европы.
Голами за манкунианцев отметились Диогу Далот и Кобби Мейну.
Таким образом, "МЮ" напрямую вышел в 1/8 финала, а "ФКСБ" сыграет два стыковых поединка.
Лига Европы. Этап лиги, 8-й тур
Стадион: "Национальная Арена" (Бухарест)
"ФКСБ" — "Манчестер Юнайтед" 0:2
Голы: Далот (60), Мейну (69)
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