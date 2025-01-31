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Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

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Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: Смотреть онлайн трансляцию ⋉ 31.01.25 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В эту пятницу, 31-го января, в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы сезона 2024/25.

Как уже известно, восемь лучших команд этого турнира автоматически попали в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала (стыковых матчей) сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-й. Команды, которые закончили этап лиги с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома. После этого будет сформирована сетка раунда плей-офф.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т.д.

Стыковые матчи будут сыграны 11-12 и 18-19 февраля 2025 года. Восемь клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка следующей стадии состоится 21-го февраля.

Начало церемонии жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы в 14:00 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию события вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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