Тренер РФШ: Мы не позволяли Динамо ничего создавать. Все решил один момент

Главный тренер РФШ Виктор Морозс прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в матче Лиги Европы.

— Мы сделали сегодня всё возможное. Очень нелегко было играть. И было очень нелегко подготовиться к этим двум январским матчам Лиги Европы против таких сильных команд ("Аякс" и "Динамо", — прим.), которые шли один за другим. Но, повторюсь, игроки нашей команды сегодня сделали на поле всё возможное.

Что касается самого хода встречи, то сегодняшний матч был для "Динамо" очень важным, и мы это понимали. Поэтому соперник был очень активным на поле с самого начала игры, показывая при этом очень качественную игру в обороне.

Но и мы сегодня показали ряд хороших выходов в контратаку. А главный комплимент я хочу сделать нашей обороне: мы не позволяли "Динамо" ничего создавать у наших ворот. Все решил один момент, в котором мы утратили концентрацию. Но я все равно хочу сказать большое спасибо своим игрокам за их старания. Было непросто противостоять таким сильным футболистам, из которых состоит состав "Динамо".

Я рад, что мы показали себя конкурентноспособны на таком уровне, на уровне Лиги Европы. Мы доказали, что многие люди были не правы, когда перед началом турнира они поставили нас на последнее место без очков и голов. Мы показали характер, показали, что можем конкурировать с командами высокого уровня, с клубами, у которых большие бюджеты. И я рад и горд за своих игроков, за то, что они сделали.

— Как вы думаете, удалось бы вам лучше сыграть, если бы этот матч проходил в сентябре?

— Не знаю. Ведь и "Динамо" тогда тоже находилось бы в более лучшей форме, в более лучших физических кондициях. Так что тут ничего нельзя сказать на 100%.

— За счет чего "Динамо" победило?

— Команда в целом очень хорошо играла, её игроки быстро меняли свои позиции. Но и у нас были шансы для того, чтобы забить гол. К сожалению, мы их не использовали. Не могу, конечно, сказать, что мы сегодня показали свою самую лучшую игру, но матч был интересным с первой и до последней его минуты. В том числе, благодаря болельщикам: их хоть и было сегодня немного на трибунах, но они всё равно сумели создать отличную атмосферу, - резюмировал тренер.