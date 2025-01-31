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Сульшер покидает Лигу Европы. Твенте - Бешикташ 1:0. Видео гола и обзор матча
Специалисту предстоит еще много работы
Getty Images/Global Images Ukraine
"Твенте" вырвал победу у "Бешикташа" в 8-м туре Лиги Европы.
Решающий гол в составе нидерландского клуба забил Дан Ротс.
С 23-го места "Твенте" удалось выйти в раунд стыковых игр, а коллектив Оле-Гуннара Сульшера вылетел из турнира.
Лига Европы, групповой этап, 8 тур
Стадион: Гролс Весте (Энсхед)
"Твенте" - "Бешикташ" 1:0
Голы: Ротс (76)
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